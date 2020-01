Supermercati: la classifica dei più convenienti secondo Altroconsumo

Risparmiare fino a uno stipendio all’anno si può, grazie alla classifica di Altroconsumo che stila i supermercati più convenienti in Italia. Comprare meno non è sempre la soluzione più adatta, talvolta è necessario cambiare abitudini e luogo in cui fare la spesa.

La classifica si compone di più di mille punti vendita, per un totale di oltre 1 milione e 300 mila prezzi rilevati e ha messo in luce come, scegliendo il supermercato adatto alla spesa che si vuole fare (prodotti di marca, discount, misti), si può risparmiare fino a 1200 euro all’anno.

La maggior parte dei consumatori compra prodotti misti. Alcuni scelgono di acquistare solo merce di marca o prodotti di brand commerciali (la linea che ha il logo di una catena di negozi) e qualcuno mette nel carrello beni super scontati. L’indagine di Altroconsumo ha preso di mira solo brand nazionali, per evitare di analizzare marchi legati ai territori. Al supermercato più economico, per ciascun tipo di spesa, è stato assegnato il valore 100.

Nel gruppo “spesa mista”, quello a prezzi stracciati è Famila Superstore, seguito da Auchan con 102 punti. Il più caro è Carrefour Market con 122 punti. Nella lista dei “prodotti di marca”, al primo posto con 100 punti c’è Esselunga, seguita da Famila Superstore con 101. Il più dispendioso è sempre Carrefour Market con 109 punti. Poi, nel gruppo “Spesa con prodotti a marchio commerciale”, il più vantaggioso è Conad Ipermercato. Si aggiudica l’ultimo posto Esselunga. Se si opta per una spesa con prezzi da “discount”, 100 punti li guadagnano Aldi ed Eurospin, mentre il più costoso tra gli “economici” è il Conad.

Fonte: Il Corriere della Sera