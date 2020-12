Svezia, nuove restrizioni per i ristoranti: massimo in quattro al tavolo

A causa di un aumento vertiginoso dei contagi, la Svezia ha varato nuove restrizioni: ora nei ristoranti si potrà stare massimo in quattro al tavolo.

È la prima volta dall’inizio della pandemia che il Governo svedese rivaluta le sue norme: soltanto nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 10mila nuovi casi di Coronavirus e cento morti, per questo dopo le critiche del Re, sono state varate nuovi e più severe restrizioni (seppur decisamente meno severe rispetto alla maggior parte dei paesi europei).

A partire da giovedì, proprio per la Vigilia di Natale, la vendita di alcol verrà vietata dopo le 20 e nei locali non vi potranno essere più di quattro persone sedute allo stesso tavolo: al momento erano ammesse otto.

Inoltre tutti gli impiegati pubblici lavoreranno da casa quando possibile fino al 24 gennaio. Fino a questa data gli allievi delle scuole superiori seguiranno le lezioni a distanza, mentre centri sportivi pubblici, piscine e musei rimarranno chiusi. Centri commerciali, palestre e negozi dovranno limitare il numero di clienti e sarà raccomandato l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici.

“Sfortunatamente, la situazione continua ad essere molto seria, con un’alta diffusione dell’infezione“, ha dichiarato il primo ministro Stefan Lofven, ammettendo che la circolazione del coronavirus è ben lungi dall’essere sotto.

