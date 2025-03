Terni è la città dove la pausa pranzo costa meno: i numeri da Nord a Sud

Panino e caffè a 9,30 euro? Da qualche parte in Italia sì. Diamo un'occhiata all'andamento dei prezzi in pausa pranzo.

Pausa pranzo con schiscetta o tappa fissa al bar? Nonostante il pranzo al sacco nei giorni infrasettimanali sia stato in parte sdoganato (per motivi economici, di salute o di scelte alimentari), la pausa di mezzogiorno rimane per molti invariata, con passaggio obbligato al bar sotto l’ufficio. Ma quanto costa, in media, un panino e un caffè? L’Osservatorio Pausa Pranzo di SumUp – un nome che la dice lunga su quanto il rituale sia serio – fa due conti per noi, ricavando dati interessanti dalle rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Costo pausa pranzo in aumento

Il record per il prezzo medio più alto va a Trento, dove nel 2024 per un panino e un caffè bisognava sborsare 6,80 euro. Ma non è affatto questo il tetto massimo, raggiunto invece a, rullo di tamburi, Bari, dove sandwich e tazza di nero arrivavano a costare 9,30 euro (non preoccupatevi, Milano segue il capoluogo pugliese al secondo posto). In quale filiale bisogna farsi trasferire, allora, per risparmiare un po’?

Scegliete pure fra la tranquilla Ascoli Piceno e la turistico-frenetica Venezia, dove il prezzo minimo nel 2024 si è attestato sui 2,70 euro. Per trovare invece la media più bassa occorre volare a Terni, città che offre panino e caffè al prezzo di 3,50 euro. Difficile inquadrare delle motivazioni in una classifica in cui non ci sono fili conduttori: non è la dimensione delle città a influenzare i costi, né la loro vocazione turistica o la collocazione più a sud o più a nord dello Stivale.

A voler guardare, invece, il quadro generale, notiamo senza sorprese che le curve del grafico sono quasi tutte in aumento. Napoli, ad esempio, registra un significativo incremento dei prezzi sia medio (+14,1%) che massimo (+27,5%) fra il 2023 e il 2024. Aumento esponenziale, poi, quello di Aosta in termini di prezzo massimo, che schizza a +47,6%. Le ragioni dell’andamento generale sono certamente più facili da individuare e fanno coppia con il tanto discusso caro-tazzina, che ci fa compagnia ormai da anni.