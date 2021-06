Tesla, Elon Musk associa il marchio alla ristorazione: in arrivo un drive-in?

Camerieri su pattini marchiati Tesla, un drive-in riservato a veicoli elettrici? Cosa ha in mente Elon Musk? L’imprenditore miliardario ha recentemente depositato il suo marchio anche nelle categorie dei servizi di ristorazione, un segno che la società è pronta a “servirci” qualcosa di nuovo.

È dal 2017 circa che Elon Musk e altri suoi dirigenti ingolosiscono il pubblico parlando delle loro idee sulla ristorazione: il marchio Tesla, infatti, già una volta ha unito le stazioni di ricariche per veicoli elettrici insieme ad alcuni piccoli caffè e bar. Erano le Supercharger di Kettleman City, in California. Ma questa volta sembra che Musk faccia sul serio.

La società ha richiesto tre nuovi marchi che copriranno le categorie di “servizi di ristorazione, servizi di ristorazione pop-up, servizi di ristorazione self-service, servizi di ristorazione da asporto”, secondo il deposito del 27 maggio presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Non si parla più quindi di zona lounge, bensì un vero e proprio servizio di ristorazione. Come erano i drive’ in “di una volta”. L’idea di Musk sarebbe proprio questo, “un ristorante con stazioni di ricariche, a partire in una delle nuove sedi Tesla Supercharger a Los Angeles.”

La società, che ha recentemente sciolto il suo team di comunicazione, non ha risposto alle richieste di ulteriori informazioni. Ma intanto è già stata depositata anche la richiesta di registrazione dei marchi in cui si vede come hanno inserito i piatti e il concetto della ristorazione all’interno della parola “Tesla”.

[ Fonte: Techcrunch ]