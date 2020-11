The Mandalorian: potete mangiare i Macarons di Baby Yoda (a 4.17$ l’uno)

Il merchandising a tema Star Wars e The Mandalorian, si sa, viaggia più veloce della luce: sono già pronti per essere venduti (e mangiati) i Macarons di Baby Yoda alla modica cifra di 4,17$ l’uno.

Dopo aver gustato l’ultima puntata della serie Disney+ della scorsa settimana, il marchio di fascia alta Williams Sonoma ha ben pensato di realizzare un accordo con la Lucasfilm per poter vendere i Macarons ufficiali che si son visti nella scena dell’episodio in cui “Il Bambino”, conosciuto ormai come “Baby Yoda”, li “sottraeva” al suo compagno di banco.

I pasticcini ufficiali si chiamano “Nevarro Nummies Macarons“. Ogni singolo macaron costa circa $ 4,17 (e per il momento non sembrano acquistabili dall’Italia), mentre una confezione da 12 costa $ 50.

La descrizione ufficiale dal sito Williams Sonoma descrive i dolcetti galattici così: “Ispirati da un dolce momento in cui un giovane studente di Nevarro ha rifiutato di condividere le sue prelibatezze con il Bambino, alcuni artigiani del XXI secolo in California hanno ricreato con i Nevarro Nummies questi eterei Macarons alla mandorla in stile francese catturando l’essenza di questa scena. Per un autentico sapore galattico, ogni squisito dolcetto è abilmente preparato a mano con una farcitura alla vaniglia ricca e cremosa.”

Si precisa che nel prezzo non è incluso il giro acrobatico sulla navicella del mandaloriano.

[ Fonte: Gizmodo ]