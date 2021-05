Da la torta sbilenca de La bella addormentata nel bosco fino ai “zampaghiaccioli” di Zootropolis: c’è una chef amatoriale che ha deciso di ricreare praticamente tutte le ricette dei film Disney e condividere le sue creazioni su TikTok.

Si chiama Gabrielle Williams, Gabby.jaye per i fan di TikTok, e ha preso in parola uno dei detti attribuiti al Signor Walt Disney: “se puoi sognarlo, puoi realizzarlo”. Sebbene si è scoperto che questa frase non l’ha detta veramente il papà di Topolino, la chef amatoriale è andata oltre a queste formalità e ha davvero dato forma (e gusto) alla fantasia, portandoo a tavola le ricette viste da milioni di bambini cresciuti a pane e cartoni animati. Sul suo canale TikTok infatti la giovane cuoca si diverte a mostrare i piatti “fuori dallo schermo”.

La passione della TikToker l’ha portata a riprodurre fedelmente le ricette, mostrando passo per passo come le prepara, da quelle più iconiche fino a quelle più di nicchia: ci sono gli spaghetti di Lilli e il Vagabondo, la mela avvelenata di Biancaneve, i biscottini di Alice nel Paese delle Meraviglie, il soufflè al formaggio de La Bella e la Bestia, la ratatouille del film omonimo, persino la pizza ai broccoli di Inside Out e i “vermi” del Re Leone.

Ma la chef non si è limitata soltanto all’universo Disney più canonico, ha spaziato infatti anche alle ricette viste nelle pellicole della Marvel, in quelle di Star Wars e ha preso per la gola i suoi fan anche con qualche proposta tratta da Harry Potter e persino dai Simpson.

Forse non è l’unica al mondo ad aver avuto questa idea, ma sicuramente è una tra le più “famose”: i suoi video ricevono migliaia, talvolta milioni di likes. E pensare che la chef casalinga non collabora neanche con la Disney, ma come scrive lei stessa tra i commenti “le piacerebbe molto poterlo fare”.