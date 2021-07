TikTok, nutrizionista mostra cibo del fastfood conservato dopo due anni: è ancora perfetto

Una nutrizionista inglese ha condiviso su TikTok un video in cui mostra come si conserva il cibo del fastfood dopo due anni: tutto è ancora perfetto e questo servirebbe a convincere i suoi clienti per smettere di mangiare cibo spazzatura.

di Elisa Erriu 28 Luglio 2021

Un misto tra il cassetto degli orrori e dei sogni infranti. Una nutrizionista ha condiviso su TikTok il suo “metodo” per convincere i propri clienti sulla poca salubrità del cibo del fastfood: mostra a loro in che stato si trova dopo due anni che l’ha conservato. Ed è integro, perfetto, come “appena sfornato”.

Non sappiamo se si tratti di un esperimento o sia una nuova pratica di tortura, ma parrebbe un metodo efficace per smettere di mangiare “cibo spazzatura“: dietro a questo “progetto scientifico” c’è una nutrizionista inglese specializzata contro i disturbi alimentari. Lei ha deciso di conservare crocchette di pollo, pizze, panini, patatine del Mc Donald’s e altro cibo delle più svariate marche di fastfood, per mostrare su TikTok come si conservino dopo tanto tempo. Il risultato è il seguente:

Durante questo esperimento, la donna ha iniziato a conservare dentro la sua credenza (del terrore) anche altri cibi considerati “spazzatura”, come merendine e caramelle. Ha conservato tutto in appositi contenitori e qualsiasi dei seguenti prodotti si è mantenuto perfettamente. Nemmeno un pelo di muffa, un accenno di deterioramento, niente. Eppure la nutrizionista sostiene di averlo conservato così da due anni. Sebbene siano stati fatti passi avanti sulla qualità degli alimenti da fastfood, fa un po’ stringere lo stomaco vedere queste immagini.