Tommaso Zorzi e lo “scherzo” anonimo: “Una pizza da pagare ogni mezz’ora”

Il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, è stato vittima di uno scherzo "buono" ma non troppo: un anonimo gli ha inviato una pziza ogni mezz'ora, per un totale di una decina di pizze.

di Elisa Erriu 5 Agosto 2021

Chi può fare uno scherzo tanto “buono” quanto crudele? A Tommaso Zorzi hanno inviato una pizza ogni mezz’ora, decine e decine di pizze, tutte da pagare.

All’inizio può sembrare un bel gesto, ti arriva una pizza a casa da parte di un anonimo, tanto male non è. Ma quando il citofono continua a suonare ogni mezz’ora e ti ritrovi a dover pagare tutte quelle pizze non richieste, questo sogno fa presto a trasformarsi in un incubo: ieri qualcuno ha giocato proprio uno “scherzo” simile a Tommaso Zorzi.

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha ricevuto decine di pizze durante tutta la giornata nel suo appartamento a Porta Venezia, a Milano. Tommaso ha documentato tutto nelle sue stories di Instagram: «Ogni mezz’ora mi mandano un fattorino con una pizza da pagare. Non so come possa essere divertente questa cosa però, dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno: secondo me è carino che chiunque sia, la smetta di fare questa cosa perché non so più come fare».

Zorzi non ha gradito il gesto, anche perché i riders sono stati costretti a consegnare l’ordine non richiesto sotto la pioggia: “Non posso chiamare tutte le pizzerie per dire di non mandare nessuna pizza a nome di Zorzi-Stanzani: è veramente assurdo. Prima avevo la stalker che mi faceva gli appostamenti sotto casa tutto il giorno, adesso un pazzo che mi manda le pizze a casa da pagare. Secondo me è la stessa persona».

Alla fine, Zorzi ha dovuto chiamare la polizia. Ancora non si conosce l’identità dell’autore dello scherzo.