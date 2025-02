Too Good To Go sfrutta l’IA per gestire le scadenze nei supermercati

Da un anno a questa parte, l’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti. Ma in questo caso lo è letteralmente. Too Good To Go, il brand che promuove il recupero di alimenti non più “perfetti”, ha lanciato una nuova piattaforma che sfrutta l’IA per aiutare i supermercati a gestire al meglio i prodotti in scadenza, evitando sprechi sia in termini alimentari che economici. Il funzionamento si basa sull’analisi automatica dei dati e sulla fornitura di consigli e strategie per sfruttare i prodotti fino al loro ultimo respiro.

Come funziona la nuova piattaforma B2B

Si chiama Too Good To Go Platform la piattaforma dell’omonima app danese che si sposta così dal mondo B2C al B2B. La finalità è sempre la stessa: salvare i prodotti prossimi alla scadenza dando loro nuova vita tramite sconti o donazioni. Cambia però il target, che non è più quello dei privati, ma dei punti vendita della GDO. E cambia in parte il mezzo, ovvero l’ormai onnipresente intelligenza artificiale. Lo strumento include funzioni diverse, la prima delle quali è verificare le date di scadenza in maniera digitale, lasciando al personale l’onere di controllarle manualmente solo in misura che va dal 3 al 7%.

Una volta emesso il report quotidiano, la piattaforma fornisce una serie di consigli per ottimizzare i prodotti prossimi alla scadenza, suggerendo sconti “intelligenti” (perché elaborati, appunto, dall’IA), che le e i dipendenti possono direttamente stampare su adesivo. Viene inoltre mantenuto l’anello di congiunzione con l’obiettivo originario dell’app, aiutando ai punti vendita di individuare i prodotti più adatti a finire nelle surprise bag, pronte per essere acquistate dai consumatori. In un mondo mosso principalmente dalla ricerca del guadagno a tutti i costi, questa nuova piattaforma può essere un incentivo per aiutare la GDO a generare meno sprechi (che poi, a dirla tutta, conviene anche a lei).