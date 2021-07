Torino: chiama i vigili perché i bambini cantano “tanti auguri” al ristorante

di Elisa Erriu 24 Luglio 2021

I bambini al ristorante, gioie e dolori, nell’era Covid. A quanto pare in provincia di Torino soltanto dolori: un cittadino ha chiamato i vigili perché alcuni bambini stavano cantando “Tanti auguri a te” al ristorante.

Dicono che il Covid ci ha cambiati, ha modificato le nostre abitudini e i nostri modi di relazionarci con gli altri: chissà se l’uomo che ha denunciato i festeggiamenti di alcuni bambini al ristorante avrebbe chiamato i vigili anche prima della pandemia. Chissà anche quanto stavano urlando, allora, per infastidirlo a tal punto. In attesa di approfondimenti, ecco come sono andate le cose: una ventina di bambini pochi giorni fa stavano festeggiando gli otto anni di un loro compagno al ristorante Ciliegia d’Oro di Pecetto Torinese, in provincia di Torino.

A un certo punto, il titolare Roberto Padovan riceve una telefonata: sono i vigili, che gli chiedono gentilmente di far abbassare il volume ai bambini. A quanto pare un cittadino che abita nelle vicinanza del locale, ha chiamato le Forze dell’Ordine per denunciare gli schiamazzi. “Mi ha chiamato il comandante e la storia è finita lì“, ha raccontato il titolare. “La faccenda è stata gestita in modo molto responsabile. La cosa che preoccupa invece è la crescente intolleranza verso gli altri, tra l’altro sentire quel coro vicino ad un ristorante penso sia una cosa normale e se si ragiona così finisce a botte anche per una macchina in doppia fila.”

La famiglia del bimbo ha condiviso la vicenda sui social, pubblicando la foto del cartello che ha appeso fuori dal ristorante: “Complimenti a chi ha rovinato il compleanno a un bimbo di otto anni“.

