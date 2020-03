Torino: community di avvocati si dà alle ricette online

Si chiamano “Toghe&Teglie”. No, non è il nome di una band, ma di una nuova community di avvocati che ha deciso di trascorrere la quarantena a tavola dispensando ricette online. L’iniziativa è partita da Torino l’11 marzo, attraverso una pagina su Facebook in cui si può accedere solo su invito dei membri già iscritti.

“Quante volte avremmo voluto cimentarci in esperimenti culinari ma non avevamo tempo? Ora lo abbiamo. È giusto restare a casa. Ciò non ci impedisce di fare quello che ci piace fare: cucinare!”, hanno dichiarato all’ inizio di questa avventura.

“È una sorta di Decameron2020 – spiega il penalista Guido Anetrini, avvocato e chef per passione – per vincere l’inerzia della vita domestica, gli avvocati si sfidano a singolare tenzone”.

Ogni giornata ha un suo tema e un suo piatto vincitore. Gli amministratori scelgono le regole della gara: un colore, una forma, un ingrediente che non può mancare. I partecipanti postano la foto sui social e vince chi prende più like. “Il gruppo – racconta Anetrini – esiste da anni e raduna avvocati di tutta Italia”. Una categoria, dunque, tutto d’un pezzo, ma anche e soprattutto dedita alla condivisione di idee, gusti e di ricette.

Fonte: La Stampa