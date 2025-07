Traffico di esseri umani in Champagne: carcere e risarcimento alle vittime per tre individui

La realtà di un caporalato (e delle sue malsane forme derivate) duro a morire è ben lontana dall’affliggere solo i campi italiani. Ma oltralpe la magistratura risponde con fermezza al fenomeno nella sua veste vignaiola. È stata battezzata “la vendemmia della vergogna” quella che nel 2023 ha visto lavorare in condizioni disumane 57 lavoratrici e lavoratori stranieri per la raccolta dell’uva in Champagne. Siamo a Nesle-le-Repons per l’esattezza, dove tre individui sono stati condannati a una pena detentiva e compensativa con l’accusa di traffico di esseri umani. E il Comité Champagne esulta.

Le condanne della “vendemmia della vergogna”

Tra i filari della Champagne (ma non solo, beninteso) si aggira l’ombra dello sfruttamento lavorativo, che vede gli stagionali – spesso migranti senza documenti, talvolta anche minorenni, come in questo caso – impiegati per la raccolta dell’uva vivere e lavorare in condizioni disumane. È quanto è successo a Nesle-le-Repons, nel dipartimento della Marna, compreso nella regione della Champagne.

I 57 uomini e donne che hanno prestato le braccia alla raccolta nel 2023 hanno denunciato un trattamento che è stato equiparato a un vero e proprio traffico di esseri umani. La più giovane delle lavoratrici è una classe 2007, ancora minorenne al momento della vendemmia. I video condivisi dagli stessi migranti parlano chiaro: materassi ammassati per terra in una minuscola stanza, disordine e sporcizia sui tavoli del cibo, “panini marci” che venivano gettati via senza essere toccati.

Il Comité Champagne alza la voce contro lo stato delle cose: “Non si scherza con la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali, né tantomeno con la reputazione della denominazione”. E denuncia attivamente le menti dietro tutto questo. Giustizia, almeno in parte, è stata fatta: quattro anni di carcere (con due di pena sospesa) per la direttrice di un’agenzia di servizi coinvolta, e due condanne di prigione sospese per altri due uomini, oltre all’obbligo di risarcire le vittime con 4.000 euro ciascuna.

Il comitato Champagne, dal canto suo, un paio di anni fa ha avviato una campagna di tolleranza zero chiamata “Ensemble pour les vendanges en Champagne” (insieme per le vendemmie in Champagne), proprio allo scopo di tutelare le figure stagionali.