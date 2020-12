Trento: cacciatori donano carne di selvaggina alle famiglie in difficoltà

Con questo gesto, i cacciatori dell’associazione hanno cercato di contribuire, in modo tangibile, al concetto di solidarietà che è anche alla base di Trentino solidale: aiutare le famiglie in difficoltà, mettendo insieme solidarietà a prodotti di alta qualità, come per esempio la pregiata carne di selvaggina.

Inoltre Trentino Solidale, oltre ad aiutare le persone più bisognose, opera anche contro lo spreco degli alimenti: ogni giorno distribuisce i propri pacchi contenenti cibo a centinaia di persone, anche grazie alla raccolta di prodotti destinati a essere gettati dai supermercati.

[ Fonte: La Voce del Trentino ]