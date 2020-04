Treviso: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Treviso la redazione di TrevisoToday stila la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi per aiutare i cittadini durante il Coronavirus:

Degusto Gastronomia, viale Montegrappa 12, tel. 0422 432153

Danesin Gastronomia Treviso, Corso del Popolo 22/24, tel. 0422 540625

Spiga d’Oro, viale della Repubblica 193, tel. 0422-308677

Super A&O Di San Pelajo, Strada San Pelajo 127, tel. 0422-305204

Campagna Amica Treviso

Casa del Parmigiano – Treviso, via Palestro 40, tel. 0422-412028 (consegne a domicilio dentro Mura)

Macelleria Cadavello,viale Cadorna 18, tel. 0422-540309

Alimentari Al Casoin,via Ghirada 16/A, tel. 0422-403383

Ortofrutta Contaldo, via Feltrina 108/110, tel. 0422-231255

Panificio Dalle Mule, via Mantiero 8, tel. 0422.230885

Macelleria Stecca, Borgo Cavour 4, tel. 0422-541764

Ortofrutta Tasca, Piazza della Vittoria 19 (angolo via Diaz), 0422-543890

Gastronomia Da Mauro, via S. Bona Vecchia 20, 0422-235767

BioSapori Villorba, Viale della Repubblica, 44, tel. 0422-484062

Ortofrutta Gatto, via Piave 33, 0422-424883

Gastronomia Emporium Zucchello, Via di S. Pelaio 135, tel. 0422-301171

Panificio Casellato, viale Felissent 31, tel. 0422-300667

Antica Pasticceria Nascimben, via Luigi Luzzatti, 15 – 0422 210311

Frutteria Nika, Vicolo Palestro 3, 0422-1747162

Panificio Pan x Focaccia, Borgo Cavour 109, tel. 3471670776