Trieste: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Trieste il Comune presenta “Triestexpress”, il sito che riunisce i nomi di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. La piattaforma rappresenta un supporto per i cittadini in un momento delicato come questo, un nuovo strumento a supporto in particolare di esercenti e altri operatori economici che si trovano a fronteggiare l’attuale emergenza da “Covid-19” e limitazioni connesse, compiendo un grande sforzo per resistere e salvaguardare le rispettive attività.

In un’unica pagina web, che si può consultare tramite l’accesso diretto al link https://triestexpress.comune.trieste.itwww.comune.trieste.it, saranno infatti contenuti tutti gli indirizzi e le proposte offerte dalle diverse categorie e tipologie di attività coinvolte, dalle farmacie ai rivenditori di generi alimentari e cibi preparati, ai generi non alimentari, dagli imprenditori agricoli agli operatori di mercato, fino al settore della stampa ed editoria.

Per venir inseriti nel portale gli interessati dovranno effettuare una semplice domanda di registrazione, compilando un apposito formulario anch’esso già presente sul portale, sul quale comunicare i dati essenziali della propria attività; formulario che verrà poi vagliato dai competenti Uffici comunali, a garanzia degli utenti.