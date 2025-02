Un hotel lancia un cocktail da 1200 euro che promette di “cambiare la vita”

Cosa saranno mai 1000 sterline in cambio di un elisir che inebria i sensi come non vi ricapiterà mai nella vita? Se siete disposti a spenderli per vivere l’esperienza, preparate le valigie per Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord che ospita il Merchant Hotel, perché è proprio il bar di questo lussuoso albergo a offrire il nuovo promettente cocktail. Cosa lo rende così speciale (e costoso)? Un contributo notevole è dato sicuramente dalla presenza, tra gli ingredienti, di un rarissimo whiskey, il Forêt de Tronçais della distilleria Midleton.

La ricetta dell’esperienza della vita, secondo Merchant

Solo mille bottiglie esistenti e un prezzo a prodotto che si aggira intorno alle 4.000 sterline. Questi i numeri del raro whiskey irlandese alla base del nuovo cocktail a quattro cifre lanciato dal Merchant Hotel. “Un’esperienza che ti cambia la vita”, secondo le parole dell’albergo che si era già aggiudicato nel 2017 il record per il cocktail più costoso al mondo – un Mai Tai da 750 sterline (circa 900 euro). Sembra che con il nuovo drink in carta il cocktail bar voglia superare se stesso, raggiungendo un prezzo di 1000 sterline (circa 1200 euro) per la sua nuova creazione a base del pregiato whiskey Forêt de Tronçais maturato in rare botti di rovere francesi, per un risultato finale che ha il profumo di “eleganti note di miele, mandorle tostate e spezie delicate“.

Ad accompagnare il distillato, nella lista degli ingredienti troviamo vermouth rosso Antica Formula e Dubonnet, aperitivo alle erbe che era particolarmente apprezzato dalla regina Elisabetta II. Il prezioso (letteralmente) drink è il fiore all’occhiello di tutto un nuovo menu. Aaron Dugan, general manager del bar, lo spiega così: “Questi drink eccezionali sono stati creati per offrire esperienze da gustare uniche nella vita. I pochi fortunati che proveranno questi cocktail avranno l’opportunità di assaporare qualcosa di davvero speciale”.