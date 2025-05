Una microbiologa brasiliana vince il “Nobel per l’agricoltura”

I trattamenti biologici sviluppati in decenni di carriera, in particolare nell'ambito della fissazione dell'azoto, garantiscono alla scienziata la ricezione del prestigioso (e generoso) premio.

La microbiologa brasiliana Mariangela Hungria è la vincitrice del World Food Prize 2025, considerato ormai da molti come il “premio Nobel per l’agricoltura”. Il merito di Hungria è quello di aver sviluppato numerosi trattamenti biologici per i semi e il terreno, che hanno permesso di ridurre ampiamente l’utilizzo di fertilizzanti sintetici, generando anche risparmi significativi in termini economici. In particolare, viene premiata per i progressi scientifici permessi nell’ambito della fissazione dell’azoto.

Il contributo di Hungria all’agricoltura

È di questi giorni l’annuncio della consegna del premio World Food Prize 2025, assegnato quest’anno alla microbiologa brasiliana Mariangela Hungria.

Membro della TWAS – l’accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico nei Paesi in via di sviluppo, organo Unesco con sede a Trieste – Hungria è da anni riconosciuta per il suo impegno scientifico nell’ambito dell’agricoltura biologica e sostenibile.

Il riconoscimento del World Food Prize, ormai ampiamente considerato come un equivalente del premio Nobel nel settore agricolo (e concepito in effetti da Norman E. Borlaug, vincitore del Nobel per la pace nel 1970), la ricompensa per le decine di trattamenti biologici sviluppati per permettere alle colture di assorbire nutrienti attraverso i batteri del suolo.

Sul lungo termine, si stima che i risultati ottenuti dalla scienziata abbiano consentito un risparmio fino a 40 miliardi di dollari in termini di costi di produzione agricoli, negli oltre 40 milioni di ettari di suolo brasiliano su cui le sue metodologie sono state applicate.

“Il suo lavoro ha migliorato la vita di centinaia di agricoltori in tutto il mondo e ha dato un contributo significativo alla salute del pianeta“, dichiara Quarraisha Abdool Karim, presidente della TWAS. La ricompensa non è da poco non solo in fatto di gratificazione, dato che il premio ha un valore di 500.000 dollari.

L’anno scorso a vincere il World Food Prize erano stati l’inglese Geoffrey Hawtin e lo statunitense Cary Fowler, per il loro contributo alla preservazione della biodiversità delle colture.