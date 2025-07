Un’ordinanza comunale per sancire che i buttadentro dei ristoranti sono trash

In Toscana un Comune ha preso posizione contro le pratiche di promozione invasiva dei locali su strada. E non è il primo a farlo.

“Signore, ci fermiamo per un taglierino e uno spritz?”. A Lucca, se tutto va bene, non dovrebbe capitarvi più di ricevere inviti commerciali di questo tipo passando davanti a bar e ristoranti. A stabilirlo è la nuova ordinanza comunale che vieta la promozione invasiva delle attività ristorative su strada – in altre parole, i buttadentro. La città toscana si unisce alla scia di altri Comuni che negli scorsi mesi hanno iniziato a dare il buon esempio: da Ischia a Capri, fino a Como. E chi non rispetta le disposizioni potrebbe dover abbassare le saracinesche per un po’.

Commercio sì, ma con classe

L’elegantissima pratica, tanto in voga negli ultimi anni da Nord a Sud, di piazzarsi fuori dai locali per attirare la clientela all’interno è sempre più osteggiata dalle istituzioni.

All’elenco di città che hanno già scelto di fare la guerra ai buttadentro si aggiunge ora Lucca, che nelle figure del sindaco e dell’assessora al commercio e al decoro urbano spiega le sue ragioni: “Lucca è una città dalla forte identità storica, artistica e turistica, e deve essere vissuta con rispetto e stile“, spiegano il sindaco Mario Pardini e l’assessora Paola Granucci, “la nostra ordinanza non limita l’attività commerciale, ma tutela la bellezza urbana e salvaguarda l’esperienza autentica di cittadini e visitatori”.

Bar e ristoranti che continueranno a lavorare in questo modo andranno incontro a multe, decadenza della concessione di suolo pubblico e sospensione dell’attività fino a tre giorni. Forse inaspettatamente, anche la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) di Confcommercio ha accolto positivamente l’iniziativa.

Antonio Fava, presidente dell’associazione per Lucca, parla di una “pratica che non si sposa con l’eleganza e il decoro della nostra città, anzi è proprio l’esatto contrario dell’immagine e del tipo di accoglienza per il quale tutti noi lavoriamo tutti i giorni”. Insomma, tutta questione di stile e rispetto dei luoghi e dei passanti – che poi, qualcuno si ferma davvero ammaliato da questa tecnica?