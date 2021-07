USA: i ristoranti tre stelle Michelin ricevono 23 milioni di aiuti governativi

di Elisa Erriu 27 Luglio 2021

Secondo un report americano, l’American Rescue Plan Act ha funzionato negli USA. Almeno per i ristoranti tre stelle Michelin: sette dei quattordici ristoranti più noti hanno ricevuto 23 milioni di aiuti governativi.

Il Presidente Biden aveva previsto per il disegno di legge dell’American Rescue Plan Act 1,9 trilioni di dollari, di cui 28,6 miliardi soltanto per il Restaurant Revitalization Fund. Il programma serve per sovvenzionare tutti i ristoranti che hanno chiuso o sofferto durante la pandemia.

Al momento, solo una frazione dei 370.000 ristoranti che hanno richiesto l’assistenza RRF ha ricevuto sovvenzioni. Tuttavia un database appena pubblicato dalla Small Business Administration ha condiviso i dettagli sui 100.600 a cui è stato già assegnato un sostegno governativo. Tra questi ci sono sette dei 14 ristoranti a tre stelle Michelin d’America. Soltanto loro insieme hanno ricevuto $ 23,2 milioni, per un premio medio di $ 3,3 milioni ciascuno.

L’RRF ha consentito alle singole sedi di recuperare fino a $ 5 milioni di entrate perse nel 2020 rispetto al 2019 e $ 10 milioni al massimo per i gruppi di ristoranti che gestiscono più sedi. I ristoranti tre stelle Michelin che hanno ricevuto il premio massimo di $ 5 milioni erano tutti di New York: Eleven Madison Park, Le Bernardin e Masa. Al contrario, i tre stelle di New York, Per Se e Chef’s Table al Brooklyn Fare, non hanno ancora ricevuto sovvenzioni.