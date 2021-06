USA: Kellogg’s propone il suo distributore automatico di cereali

Metti quella voglia improvvisa di cereali a colazione o, perché no, a merenda. Be’, se vi trovate negli USA e siete studenti, Kellogg’s ha trovato una soluzione per voi: il suo distributore automatico di cereali.

Hanno realizzato un distributore di pizza automatico, come quello che abbiamo provato a Roma due mesi fa circa, perché non proporre un distributore automatico di cereali? Sembra anche semplice come proposta: scegli se prendere cereali o muesli, latte fresco o yogurt greco e in aggiunta hai anche 22 ingredienti differenti da accompagnare, tra cui frutta secca, frutta fresca o gocce di cioccolato. Viene quasi da chiedersi “perché non c’hanno pensato prima?”

Si chiama Kellogg’s Bowl Bot ed è stato realizzato in collaborazione con Chowbotics, quelli che nel 2018 avevano introdotto il primo robot “cucina cibo”, Sally the Salad, per la preparazione di insalate. Al momento il distributore firmato Kellogg’s è disponibile soltanto per gli studenti che frequentano la Florida State University e l’University of Wisconsin-Madison. Infatti si tratta per ora di un esperimento e se nel caso la Kellogg’s dovesse ritenersi soddisfatta, allora potrebbe pensare di proporlo anche fuori. Chissà, magari anche in Italia.

Al momento risulta una proposta interessante: tra i $ 2,99 e i $ 6,50 il robot vi prepara una colazione o uno spuntino fresco, in qualsiasi momento, personalizzato anche nella quantità di latte (o yogurt) per evitare l’effetto “inzuppato”. Inoltre Kellogg’s Bowl Bot propone anche ricette “insolite” usando i cereali della sua linea, come per esempio, “About last night”, dove troviamo fiocchi glassati, i Choco Krave, gocce di cioccolato, scaglie di banana e sciroppo di caffè espresso.

[ Fonte: theVerge ]