Valentina Leporati porta la cucina celiaca in TV

Il mondo della tele-cucina apre le porte a una nuova conduttrice. Valentina Leporati, per i follower Valentina Gluten Free, dal 6 ottobre condurrà un programma pensato interamente per lei. Si chiamerà “Il sorriso in cucina” ed è ideato per condividere le sue ricette senza glutine e inclusive (vedremo tra un attimo perché) con il grande pubblico. Ci sarà anche un ingrediente protagonista.

Il nuovo programma “Il sorriso in cucina”

Chi non può avere a che fare con il glutine, questa attivista (come lei stessa ama definirsi) la conosce di sicuro, ma la portata dei suoi contenuti va ben al di là del solo mondo della celiachia. Valentina Leporati, content creator e celiaca praticamente dalla nascita, ha un seguito di 127.000 follower, la pubblicazione di due libri alle spalle e un obiettivo preciso: fare divulgazione sulla celiachia e condividere ricette per rendere più piacevole la vita di chi non può assumere glutine. E adesso arriva anche in TV, con una serie interamente gestita da lei dal titolo “Il sorriso in cucina”.

Le ricette gluten-free saranno ovviamente il focus del programma, sotto forma di piatti della tradizione, preparazioni per bambini o ricette dal mondo. Ma intuiamo che ci sarà anche tanta attenzione verso le ricette senza lattosio e vegetariane, con l’obiettivo di un’inclusività a tutto tondo. Ci sarà anche un ingrediente protagonista: il riso, come valida alternativa alla pasta, ma anche per secondi e dolci.

Possiamo considerare questo nuovo lancio TV una buona notizia per due motivi. Il primo è che la celiachia è una condizione che non riceve ancora le risposte che dovrebbe (Leporati ha anche portato la questione in Senato per chiedere più risultati); parlarne in TV è quindi cosa buona e giusta. Il secondo motivo è che la content creator parla con cognizione di causa, non solo forte della sua convivenza con la celiachia fin all’infanzia, ma anche della sua esperienza nel mondo della ristorazione e nel suo panificio-pasticceria, aperto nel 2017 in Liguria. Speriamo allora che il programma porti i suoi frutti e che in futuro nessun celiaco sarà più costretto a mangiare cibi che fanno a pugni con il suo organismo.