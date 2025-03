Vendetta gastronomica per l’AD di Ryanair: paga quasi 40 euro di “extra” in un ristorante

Un ironico karma è atterrato con un Boeing 737-800 giallo e blu sulla cassa del ristorante Luvida di Navan, 50 chilometri a nord di Dublino. Il locale, dove questo mese ha cenato l’AD di Ryanair Michael O’Leary, ha seguito la scia della politica acchiappa-soldi della compagnia aerea, aggiungendo al conto del CEO una serie di voci per servizi extra. Tra spazio aggiuntivo per le gambe, sedute prioritarie e prenotazione di un’area silenziosa, O’Leary ha sborsato 37,85 euro in più rispetto al solo conto per cibo e vino.

Occhio per occhio, extra per extra

Chi la fa, l’aspetti. La compagnia low-cost de noialtri, nella persona del suo amministratore delegato, le scorse settimane ha vissuto quello che passeggere e passeggeri dei suoi voli vivono regolarmente sulla propria pelle: un bagaglio da stiva di qua, un imbarco prioritario di là, e un biglietto di base economico magicamente arriva a costare quasi quanto un volo con una compagnia di bandiera.

Il ristorante Luvida non si è lasciato scappare l’occasione di prendersi una rivincita (i membri dello staff saranno viaggiatori frequenti degli aerei con l’arpa dorata) e, avendo Michael O’Leary tra i suoi ospiti a cena, ha aggiunto al suo scontrino una serie di extra che hanno fatto lievitare il conto di quasi 40 euro – per un totale di 142,30 euro. Così, oltre a pagare per un pinot grigio, dei gamberetti in pastella, una bruschetta ai funghi, una spigola e un piatto principale, l’AD si è visto addebitare anche 7,95 euro di spazio extra per le gambe, 9,95 euro di seduta prioritaria sui divanetti e la bellezza di 19,95 euro per la prenotazione di un’area silenziosa.

Un po’ come capita a noi quando proprio non possiamo fare a meno di un bagaglio o non vogliamo rinunciare a sederci accanto al partner durante un viaggio romantico. Chissà cosa ne avrà pensato il CEO; dalla foto sorridente pubblicata sui social del locale (con tanto di scontrino dettagliato in bella mostra), presumiamo l’abbia presa sul ridere. Sembra, tra l’altro, che il big boss di Ryanair fosse solo a cena; la prossima volta che verrà in compagnia – come suggerisce un utente di Instagram – sarà il caso di chiedere una tariffa aggiuntiva per farlo sedere vicino ai suoi amici.