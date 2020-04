Verona: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Verona, la redazione de L’Arena stila la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Il servizio consentirà di non affollare troppo i supermercati, ma anche di aiutare le persone costrette in casa perchè in quarantena per il Coronavirus o perché impossibilitate a muoversi.

Oltre ai canali consueti (la maggior parte della grande distribuzione lo fa, ma al momento la lista d’attesa è lunghissima), in molti comuni ci si sta organizzando in questo senso. Sia con aziende che portano la spesa a casa, sia con volontari che lo fanno per chi non può spostarsi.

All’elenco, vanno aggiunti i produttori veronesi a chilometri zero di Campagna Amica e il servizio di Confcommercio Verona chiamato “Food Delivery”. Nei quartieri di Verona è attivato, inoltre, il servizio Bottega Amica.

I servizi sono in costante aggiornamento e sono suddivisi comune per comune.