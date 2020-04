Verona: Zuegg dona 250 mila euro e 150 mila succhi alla Protezione Civile locale

A Verona, la storica azienda Zuegg, esprime tutta la propria vicinanza al territorio, con una donazione di 250mila euro a favore delle strutture sanitarie dell’Azienda ULSS 9 Scaligera e 150mila succhi di frutta agli operatori della Protezione Civile locale.

“In un momento così delicato ed emergenziale, in cui è importante sostenerci l’un altro e restare uniti, il mio tempo e le mie riflessioni si concentrano ora interamente sull’emergenza COVID-19 e su come Zuegg, in quanto Azienda, può svolgere al meglio il suo ruolo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e vogliamo farlo esprimendo innanzitutto, il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno, con senso del dovere, dedizione e responsabilità continuano a produrre. Come industria alimentare siamo consapevoli dell’importanza, anche sociale, che riveste il nostro settore. – dichiara Martina Zuegg, Amministratore Delegato Zuegg SPA – Non ci sono istruzioni su come sentirsi in un momento come questo, ma oggi più che mai siamo chiamati a dare il nostro contributo. Per questo abbiamo scelto di dare il nostro sostegno a chi ogni giorno è in prima linea nell’affrontare l’emergenza”.

Tra le altre azioni di solidarietà che Zuegg sta intraprendendo a sostegno della comunità locale, anche le donazioni di succhi di frutta, marmellate e confetture a Banco Alimentare, distribuite ai più bisognosi attraverso la rete di strutture provinciali dell’associazione. Inoltre, per dimostrare la propria vicinanza a una delle zone maggiormente colpite dall’emergenza, l’azienda nelle scorse settimane ha sostenuto e ringraziato con i propri prodotti tutti gli operatori della Croce Rossa Italiana di Bergamo.