Videogiochi: arriva Epic Chef, che simula le ricette gourmet

Se le diatribe culinarie in Tv vi appassionano da sempre, è arrivato il momento di giocare a Epic Chef, l’ultimo videogioco in casa Team17 (è un’azienda inglese produttrice di videogame) che simula le ricette gourmet.

Il videogame è un simulatore in cui il giocatore coprirà il ruolo di Zest, un cuoco pronto a una nuova sfida culinaria in cui deve raccogliere, creare e cucinare per diventare una leggenda. L’uscita è prevista a breve su PC.

Il MasterChef virtuale vi consentirà di creare ricette e sperimentare migliaia di combinazioni d’ingredienti diversi per creare un menu gourmet. La sfida sarà tra cuochi per aggiudicarsi il titolo di re dei fornelli e i piatti saranno valutati in base a numerosi criteri.

Lo chef protagonista sarà calato in contesto contadino in cui dovrà allevare animali (anche gli unicorni) e raccogliere frutta e verdura. Inoltre, dovrà ristrutturare la sua abitazione fatiscente. E non finisce qui, perché Zest dovrà essere in grado di raccogliere risorse per creare attrezzi specializzati che lo aiutino a lavorare gli ingredienti.

Epic Chef è un racconto composto da un team di personaggi ispirati alle opere di Terry Pratchett, noto per i suoi romanzi di fantasy umoristico. Il cast si muove all’interno della città di Ambrosia, visita luoghi come la taverna o il centro benessere e si dedica alla pesca.

Fonte: [GamesVillage.it]