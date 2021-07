Vino, Alexa diventa “sommelier” e consiglia oltre mille etichette

Alexa ha una nuova Skill che le fa guadagnare il titolo di “sommelier“: si chiama Vino Perfetto e vi permetterà di scegliere tra mille etichette la bottiglia che più fa per voi.

Degustatori e professionisti del gusto, non preoccupatevi, si tratta di una guida, ma il mondo avrà sempre bisogno di voi: per chi, però, vuole provare qualcosa di nuovo e molto tecnologico, ecco che l’assistente vocale di Amazon vi fornirà qualche indicazione nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base all’occasione e all’abbinamento gastronomico.

Grazie alla nuova Skill, Alexa vi presenterà etichette di celebri realtà italiane nel mondo vinicolo, quali Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti. Vi basterà dire “Alexa, apri Vino perfetto”, oppure chiedere direttamente a lei consigli precisi, come per esempio “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica” oppure “Alexa, suggeriscimi un vino con un prezzo massimo di venti euro”, in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca.

La nostra piccola amica filtrerà le opzioni in base alle richieste, che possa quindi essere un’occasione speciale, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, ma anche in base al prezzo e alla zona di provenienza. Una volta trovato il vino che cercavate, Alexa condividerà tutte le informazioni sul vino scelto direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull’App Alexa e via email. Inoltre, quando gli utenti avranno familiarizzato con la nuova funzione di Alexa, potranno porre domande più dirette e complesse.

Gli utenti che hanno Prime, beneficiano della spedizione veloce e gratuita anche per una singola bottiglia, senza nessun limite di spesa da raggiungere. I clienti non iscritti a Prime, possono ricevere la spedizione gratuita invece con un ordine minimo di 29 euro.

[ Fonte: ANSA]