Vino: American Airlines ha così tante bottiglie in esubero che farà delivery

“Mayday, mayday, abbiamo vino in esubero!” La compagnia aerea American Airlines attiverà il servizio delivery perché ha “troppe” bottiglie a bordo: una strategia marketing o una soluzione dettata dal calo dei viaggiatori?

Le compagnie aeree di Austin, Texas operano ancora con alcune tratte aeree limitate che avevano offerto prima della pandemia: a bordo, l’alcol è vietato in molte cabine, per contrastare la diffusione del Covid-19. Ciò comporta a una grande quantita di alcolici in esubero. Così, l’American Airlines ha pensato di vendere e spedire parte del vino in eccesso direttamente a casa delle persone.

La società ha dichiarato giovedì che un nuovo programma, chiamato American Airlines Flagship Cellars, darà ai clienti la possibilità di acquistare vino in bottiglia in contenitori “personalizzati”. Il prezzo singolo di una bottiglia oscilla tra i $13 e i $40. Il loro articolo più costoso è una confezione di tre pezzi di uno Champagne a più di $300 dollari. ,

I clienti potranno anche optare per un piano di abbonamento mensile che costerà $99 al mese. L’acquisto dell’abbonamento offrirà l’accesso a prezzi scontati, una spedizione mensile di tre bottiglie di vino e i clienti accumuleranno due miglia AAdvantage per ogni dollaro speso.

Le bottiglie di vino che verranno spedite sono tra quelle che sarebbero state servite ai clienti con i biglietti “Flagship” di American Airlines, un’opzione di posti a sedere di lusso sui voli internazionali e transcontinentali. La società spera che il suo nuovo programma di vini casalinghi porterà circa $ 40.000 a $ 50.000 di vendite durante i primi tre mesi dell’anno.

Ma il “wine-delivery” non è l’unica soluzione a breve termine che la compagnia aerea sta considerando.

“Sebbene le entrate siano importanti, Flagship Cellars è più un modo per interagire con i clienti, anche quando non viaggiano con noi“, ha detto un portavoce via e-mail. “Dà loro anche un assaggio di ciò che puoi goderti in Flagship First o Flagship Business“.

