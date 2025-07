Vino in farmacia? Si può vendere, a quanto pare

Fra creme solari e pillole per il mal di testa, in questi giorni nelle farmacie del savonese è stato avvistato anche un prodotto a dir poco inusuale per questo tipo di attività commerciale: l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada segnala infatti la presenza, sugli scaffali dei suddetti punti vendita, di bottiglie di vino e persino superalcolici. Si indignano alcuni rappresentanti in un video diffuso su Internet – eppure, sembrerebbe, nella faccenda non c’è nulla di illegale.

Una farmacia può vendere alcolici (secondo la legge e l’etica)?

Che in farmacia si possa acquistare ben altro oltre le medicine (dai prodotti per la cosmetica alla gioielleria) è cosa risaputa. Ma gli ultimi prodotti che ci si aspetterebbe di trovare sono bottiglie di vino o gin, che invece sono state avvistate in tre diverse farmacie liguri.

A segnalare l’accaduto è l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada che, udita la notizia, si è recata sul posto per accertarsi delle dicerie. A quanto pare è tutto vero: i prodotti alcolici sono stati trovati sugli scaffali di tre farmacie, rispettivamente a Spotorno e Cairo Montenotte (in provincia di Savona), e nello stesso capoluogo di provincia.

Franco Piacentini e Maria Assunta Partesotti prendono la parola in nome dell’associazione per sottolineare la loro posizione assolutamente contraria alla faccenda. I farmacisti con cui si sono interfacciati i membri dell’associazione avrebbero dichiarato che un moderato consumo di alcol non è nocivo per la salute, anzi che fa pure bene: un vecchio adagio amato anche in una certa fascia politica (ne è convinto Lollobrigida, anche se al Ministero non la pensano così), ma che sorprende non poco se proferito da una simile categoria di professionisti. Partesotti la considera una “contraddizione inaccettabile”, contro la quale l’associazione si schiera.

Ma al di là dei principi etici, è legale vendere alcolici nelle farmacie? La risposta potrebbe stupirvi, ma con le dovute accortezze e licenze, la legge lo consente. Si applicano ovviamente le normative generali valide per il commercio di tali prodotti ma, oltre al buonsenso, nulla vieta a questi esercizi commerciali di trarre profitto dal nettare di Bacco, come ci tiene a sottolineare anche l’ordine dei farmacisti che difende le attività savonesi sotto accusa.