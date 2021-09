Vino: inizia la Douja D’Or 2021 di Asti, diffusa per la città fino al 3 ottobre

4 weekend per i vini del Piemonte alla Douja d'Or 2021: Asti si anima di degustazioni, diffuse in tutta la città, dall'11 settembre al 3 ottobre.

di Giorgia Petani 11 Settembre 2021

Torna la storica manifestazione ad Asti dedicata al vino: la 55° edizione della Douja d’Or. inizia oggi, 11 settembre, e durerà fino al 3 ottobre. Un’edizione diffusa, come sta accadendo a tanti eventi enogastronomici che riprendono il via dopo lockdown e restrizioni, il cui tema è, non a caso, “Il vino al centro”: un percorso enogastronomico diffuso per le piazze e per le strade della città.

Il centro di Asti sarà “mappato” in base ai vini piemontesi, con un focus naturalmente sul Monferrato, sul Barbera, sull’Asti e sul Moscato, e i palazzi storici della città diventeranno luogo di degustazioni, masterclass, mostre d’arte.

Ogni settimana sarà aggiornato il programma dei singoli appuntamenti, prenotabili online. La Douja d’Or si anima ogni ogni venerdì e sabato dalle ore 18 all’1, mentre la domenica dalle ore 11 alle 14 e dalle 18 alle 22.