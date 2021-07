Vino: lo yacht più grande al mondo avrà una cantina per 10mila bottiglie

Si chiama Somnio e aspira già a essere lo yacht più grande al mondo: un panfilo così importante può mica privarsi di una cantina per 10 mila bottiglie per liquori, vino e altre bevande dedite al lusso più sfrenato? Ovviamente no.

Somnio di nome e di fatto: nemmeno nei sogni più sfrenati si riesce a immaginare uno yacht lungo 222 metri, capace di contenere 39 appartamenti di super lusso a bordo, sei ponti, dotati di cucina, biblioteca, palestra, sale da pranzo interne ed esterne, un beach club attrezzato con strutture per gli sport acquatici e, dato che non si sa mai di questi tempi, un ospedale di alto livello. Dopo l’esperienza della pandemia, meglio partire preparati per una crociera simile.

La nave Somnio debutterà nel 2024, costerà 500 milioni di euro e sarà riservata ai super ricchi che potranno permettersi di acquistare un appartamento: non mettete mano al portafogli, un appartamento o una stanza dell’hotel a 7 stelle si potrà acquistare solo a invito o su raccomandazione e la soglia minimo di ingresso parte da circa 9,5 milioni di euro. Però tranquilli, la vostra identità resterà segreta e avrete modo di personalizzare ogni centimetro del vostro lussuoso piccolo angolo di Somnio.

Oltre a pensare ai suoi ospiti, Somnio metterà a disposizione equipaggiamenti e strumentazioni ad alcuni ricercatori per condurre studi sugli ambienti marini. Anche perché a differenza di una nave da crociera turistica, il viaggio dello yacht non prevede una fine: navigherà senza sosta per gli oceani del mondo, seguendo un itinerario definito congiuntamente dai residenti.

Al momento Somnio è in stato di allestimento nei cantieri norvegesi del gruppo Vard, di proprietà dell’italiana Fincantieri.

