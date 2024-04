Antica Pizzeria De’ Figliole Vomero a Napoli, recensione: la pizza fritta come una volta

L’Antica Pizzeria De’ Figliole Vomero è la sede collinare della storica pizzeria omonima di via Giudecca Vecchia, a Forcella. Un presidio del centro antico di Napoli che fa risalire la sua presenza al 1860.

Approdata al Vomero oltre un secolo e mezzo dopo, nel cuore più popolare del Borgo di Antignano a pochi passi dal mercato rionale, De’ Figliole non tradisce la sua storia e si vota del tutto alla pizza fritta. Molto amata nel quartiere, sarà la classica pizzeria buona da avere sotto casa o ci regalerà attimi di fritta gioia?

Antica Pizzeria De’ Figliole Vomero, l’ambiente, il servizio e il menu

Al centro di largo Antignano, stretta tra bar e piccole botteghe, la sala della pizzeria è ricavata in una veranda mobile, proprio su strada. Una decina di tavoli con sedie semplici da esterno, per un ambiente ultra pop e verace. Tovagliette di carta, posate già imbustate con un tovagliolino e, ahi noi, bicchieri di plastica in un dispenser completano il tavolo. All’interno solo la cucina, che appare un po’ caotica, e un piccolo corridoietto che porta al servizio unisex, angusto e, manco a dirlo, senza dotazioni per persone con disabilità. Quando si dice lo stretto necessario.

Il servizio risulta subito molto accogliente e familiare: questo è uno di quei luoghi in cui anche se non sei cliente abituale – e ne vedremo molti avvicendarsi durante la nostra pur rapida cena, ai tavoli o per l’asporto – ti senti di casa.

Il menu è un inno alla frittura: fritti gli antipasti, fritte le pizze, fritti anche alcuni dei dolci. Alla frittatina di pasta vengono dedicate delle variazioni; oltre quella classica, ne troviamo con la genovese, il tradizionale sugo di carne e cipolle napoletano, alla cacio e pepe, con salsiccia e friarielli o carciofi. Non mancano le montanare. Alcune proposte di pizze fritte più tradizionali, e sette pizze più creative, qui definite speciali. Prezzi contenuti per le fritturine 1,50 € per due pezzi siano crocché, arancini, mini frittatine di pasta o montanarine. 3 € per le frittatine in versione grande. I prezzi delle pizze fritte sono compresi tra i 5,50 € delle classiche più semplici e i 9 € di tutte le Speciali.

Gli antipasti e le pizze fritte De’ Figliole Vomero

Consigliati dalla premurosa signora che ci ha accolti, optiamo per un assaggio di fritturine delle tradizione in versione mignon e per una frittatina speciale. Il fritto si presenta in entrambi i casi uniforme e asciutto: buona la montanarina con pomodoro e una spolverata di parmigiano, come la potreste mangiare a casa della nonna, piacevoli la frittatina classica e il crocché. Meno convincente il piccolo arancino bianco, non troppo incisivo nel sapore. Menzione d’onore per la frittatina di pasta, questa di dimensioni standard, e in versione alla genovese. La panatura è croccante e non troppo invadente, l’interno e gustoso e scioglievole con un piacevole sentore di cipolla dalla giusta dolcezza.

In arrivo le vere protagoniste: la Completa e la Scarole e Provola. Due UFO dorati e gonfi, che all’occhio promettono davvero molto bene. Non tradisce le aspettative la Scarole e Provola: ripassare la scarola con sale e olio da cruda la lascia molto fresca e croccante. Il risultato finale è più che promosso. Meno entusiasmante la Completa con cicoli, ricotta, salame e pomodoro San Marzano: non presenta gravi pecche, la frittura è sempre ben calibrata e asciutta, ma qualcosa nel ripieno risulta disarmonico, con la ricotta leggermente ammassata e la spinta di sapidità troppo pronunciata.

Bevande, dolci e conto

Basica la proposta beverage; apprezzabile la presenza di un’opzione di birra artigianale, la napoletana N’Artigiana. Il resto molto standard con le proverbiali Coca, Sprite e Fanta e l’immancabile Nastro Azzurro. Minerali in formato 50 cl e in bottiglia di plastica. Allo stringato menu dei dolci che prevede straccetti, impasto di pizza fritto in piccoli pezzi, con creme industriali e cornettini fritti, si aggiunge la crostata al limone, che scegliamo giusto per non superare la quota di fritto mensile. Fresca e ben realizzata, un buon fine pasto. Del resto, ci era stata fortemente sponsorizzata dalla nostra ormai amica del servizio, che con grande orgoglio rivendicava che fosse stata fatta dai “nostri ragazzi”. Il conto 32€ in due (con due bottiglie d’acqua e una di N’Artigiana ambrata) in linea con la veracità dell’esperienza molto efficace ma non indimenticabile come speravamo.