In collaborazione con Babbi

La ricetta del tronchetto di Natale con cremadelizia pinolo Babbi è uno dei tanti classici di Natale, da portare in tavola la cena della Vigilia o alla fine del pranzo del 25, giusto per aumentare il tasso calorico natalizio.

Si tratta ovviamente di un rotolo di pasta biscotto farcito con cremadelizia pinolo Babbi arrotolato e avvolto poi da un manto di ganache fondente montata, giusto per dare un’idea di leggerezza alla ricetta e poi decorato con scaglie di cannoli Babbi per simulare una corteccia.

Noi lo abbiamo preparato con un unico ramo, ma va da sé che basta aumentare le dosi per aggiungere rami in base alle persone che siederanno alla vostra tavola, potete decidere di decorarlo con frutta fresca, come i ribes o perché no aggiungere pinoli freschi, a richiamare la farcia cremosa e croccante.

Per realizzare questa ricetta basteranno solo alcune accortezze, come arrotolare in un panno umido la pasta biscotto appena sfornata, per sfruttare l’umidità che rilascerà a fine cottura ed evitare brutte rotture che potrebbero rovinare il vostro tronchetto.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

Per la pasta biscotto

3 Uova

6 Albumi

12 g Lievito

150 g Farina 00

150 g Zucchero

Per la copertura

500 ml Panna fresca

500 g Cioccolato fondente

Per la farcia

Cremadelizia pinolo Babbi

Per la decorazione

Cannoli Babbi

Preparazione

Per preparare la ricetta del tronchetto di Natale con cremadelizia pinolo Babbi, cominciate dalla ganache montata, che dovrà raffreddare in frigorifero almeno un paio di ore.

Tagliate il cioccolato fondente in pezzi, trasferitelo in una ciotola e versateci sopra la panna bollente, mescolate e lasciate sciogliere fino ad ottenere un composto liscio, copritelo con della pellicola a contatto e una volta freddo trasferitelo in frigorifero a rassodare per un paio di ore.

Nel frattempo in una ciotola montate gli albumi con lo zucchero, quando saranno spumosi aggiungete i tuorli, uno alla volta, aspettando che abbia incorporato il precedente prima di aggiungere il successivo.

Incorporati i tuorli aggiungete poco alla volta la farina, che avrete precedentemente setacciato, aggiungete poi la vaniglia ed il lievito e continuate a montare con le fruste elettriche.

Trasferite il composto in una teglia rivestita di carta forno, livellatelo con una spatola ed infornate in forno già caldo a 180 °C per 12 minuti.

Una volta cotto, sfornate e arrotolate subito avvolgendo il dolce in un canovaccio umido, lasciate raffreddare.

Mentre la pasta biscotto raffredda riprendete la ganache dal frigorifero e montatela con delle fruste elettriche fino a quando non sarà diventata spumosa ed avrà cambiato leggermente colore.

Quando la pasta biscotto sarà fredda srotolate il rotolo, farcitelo con abbondante cremadelizia pinolo Babbi e ri-arrotolate il tutto, fate un tagli trasversale al rotolo e riunite i pezzi come a simulare un tronco di albero appunto.

Coprite il tronchetto con la ganache montata cercando di simulare la corteccia di un albero, decorate con cannoli Babbi spezzettati ed infine una spolverata di zucchero a velo per simulare la neve.