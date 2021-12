Cena di Capodanno a Roma e nel Lazio: 48 ristoranti per tutte le esigenze

48 ristoranti perfetti per la cena di Capodanno a Roma o nella regione Lazio, qualunque cifra siate disposti a spendere per l'ultima notte del 2021 (anche rimanendo a casa).

di Lavinia Martini 28 Dicembre 2021

L’ultima cena dell’anno (che sarebbe la notte di San Silvestro, ma spesso chiamiamo per assimilazione al giorno dopo, cena di Capodanno) si avvicina. In uno scenario che non si potrebbe prospettare più incerto, le proposte della capitale e di molti ristoranti del Lazio, rimangono comunque valide e attente alle esigenze del momento. Al netto di quello che abbiamo imparato ad aspettarci da Capodanno (ostriche, caviale, champagne e tartufo) abbiamo creato una selezione per tutte le tasche e per tutte le esigenze che comprende: menu d’asporto, a domicilio, menu alla carta, ristoranti internazionali, trattorie, posti fuori da Roma, posti molto costosi, posti con ottimo rapporto qualità prezzo.

Ecco a voi la nostra selezione, in qualsiasi modo scegliate di trascorrere l’ultima notte dell’anno troverete la cena di Capodanno (che vogliate festeggiare a Roma o nel Lazio) che fa al caso vostro.

Sushisen

Una delle pochissime opzioni alla carta che troverete in circolazione. Sushisen è aperto anche la notte di Capodanno e si può scegliere direttamente dal menu per festeggiare con la più autentica cucina giapponese l’arrivo del nuovo anno.

Dao

Come sopra, anche da Dao si può scegliere per la cena di San Silvestro (aperti regolarmente anche a pranzo) il menu alla carta di raffinata cucina cinese. Come sempre, sarà disponibile anche un menu a degustazione, dedicato ai piatti della tradizione. Si chiama “Sguardo al passato” e costa 45 euro a persona.

Nativa

Da Nativa il Capodanno è da asporto e 100% vegan. Tanti piatti da portare a casa e riscaldare facilmente con le istruzioni del ristorante. Nel menu si trovano cannelloni ripieni di ricotta di mandorle e carciofi con besciamella alle erbe aromatiche, soufflè di lenticchie rosse con funghi, tartufo, limone e salsa al timo, cheesecake cioccolato bianco e pistacchio con coulis di lamponi, e tanto altro, per un totale di 6 portate al costo di 40 euro da prenotare entro il 28 Dicembre e ritirare il 31 Dicembre entro le 18:30.

Acacie e Pepe

Nel piccolo bistrot di Centocelle i menu di Capodanno sono due: uno di carne e uno di pesce. Entrambi costano 6o euro e comprendono: tre cicchetti, due primi, un secondo, il dessert e il cotechino con le lenticchie. Sono escluse solo le bevande. Per quello potrete organizzarvi con la lista dei vini.

Menabò

Ottimo il rapporto qualità/prezzo per il menu di Capodanno di Menabò a Centocelle. Ci si siede a tavola e si assaggiano un sacco di portate al prezzo di 70 euro a persona: falafel di fave e cicoria con borhani (bevanda a base di yogurt e spezie tipica del Bangladesh); frolla salata, stracciata di bufala, insalata di rinforzo e sgombro bruciato; fregola mantecata con pescato del Tirreno, erbe aromatiche e buccia di limone; cappellacci integrali di baccalà con salsa di porri e patate, funghi cardoncelli; pescatrice e maiale croccante, insalata di radici e puntarelle, latte di cocco e curry rosso; sfoglia, cioccolato al latte, tartufo. E per chiudere, lenticchie e cotechino.

Casadante

Nel cuore del quartiere Esquilino, si può festeggiare l’ultima notte dell’anno scegliendo tra tre menu. Uno di carne, uno di pesce e uno vegetariano. Si completano tutti con tre portate: panettone artigianale, semifreddo al torroncino e lenticchie. Costa 7o euro a persona.

Roots

Doppio menu da Roots: uno classico (70 euro) e uno vegetariano (65 euro). Si aprono entrambi con un calice di bollicine che accompagna il benvenuto e si chiudono con cotechino e lenticchie (cotechino veg per il menu vegetariano). Il menu classico comprende: capesante, cavolfiore e nocciole; tartare di scottona, spuma di patate e senape; risotto zafferano, crudo di gambero e limone; raviolo di carne, sugo di arrosto, parmigiano e cavolo nero; manzo alla brace, rapa rossa e amarene; frolla al cacao, cremoso alla nocciola e caramello salato; lenticchie e cotechino. Nel menu vegetariano invece c’è: tarte tatin di porro, caprino e caramello di cipolla; carciofo e tapinambur alla brace, uovo e liquirizia; pasta ripiena ai funghi, salsa di funghi, besciamella e prezzemolo; cannelloncini, erbe di campo, ristretto di verdure e mandorle; zucca alla brace, miele, miso e alloro; frolla al cacao, cremoso di nocciola e caramello salato. Le bevande sono escluse.

Altrove

Per scegliere un buon ristorante con un prezzo molto appetibile (anche nella modalità da asporto) c’è Altrove. Gamberi in pastella di riso e spezie; tartare di fassona con maionese al curry e uovo di quaglia; polpette di ceci con hummus; polpo in crema di patate e paprika affumicata; fregola in guazzetto di vongole; capesante al curry verde insalatina di arance e finocchi; scatola del buon augurio; fagottino lenticchie e cotechino; bignè ai frutti rossi con crema chantilly al caramello salato introducono al brindisi di fine anno e alla piccola pasticceria. Costa 70 euro a persona.

BottegaTredici

In questo ristorante le opzioni per festeggiare il Capodanno sono due: una “early” nella fascia oraria dalle 19:00 alle 21:00, per chi prosegue la serata altrove, una “late” dalle 21:00 alla mezzanotte. I costi sono diversi, così come i menu. Il primo costa 70 euro ed ha 7 portate, il secondo 110 euro e ha 10 portate.

Romanè

Nel ristorante di Via Cipro dove il menu è firmato dallo chef e pizzaiolo Stefano Callegari, il Capodanno è un’ode alla buona tradizione. Costa 75 euro e si può ordinare anche d’asporto. Contiene: polpette di bollito; coratella d’abbacchio; carciofo alla romana; fettuccine al tortellino; faraona sprint; patate al forno; puntarelle alla romana; pectina panata; arancino lenticchie e cotechino.

Pastificio San Lorenzo

Da Pastificio San Lorenzo per la cena di San Silvestro si possono trovare due menu (uno dei quali vegetariano) al prezzo di 80 euro. Ecco le portate: cicchetto di amatriciana di ricciola; canocchie alla puttanesca; tataki di ricciola, topinambur, burro nocciola e liquirizia; ravioli di patata e ‘nduja, gambero rosso di Mazara; polpo alla brace, funghi e maionese alle nocciole; Mont blanc; lenticchie e cotechino. Nel menu vegetariano invece si trovano: chips di cavolo nero e maionese spicy; uovo in camicia, zucca, formaggio fuso e tartufo; rapa rossa, spezie e panna acida; tortelli di patate e tartufo, chiodini e crema di parmigiano; carciofi in tempura e maionese affumicata; Mont Blanc. Le bevande sono escluse.

Carnal

Il menu di Carnal è un viaggio in Sudamerica. Ecco le portate per la cena del 31 Dicembre: platano verde, patate viola, patate dolci; bunuelo, mango, papaya e gamberi; aji amarillo, funghi, mandorle e cerfoglio; empanada pescatora e salsa guacamole; tiradito di capasanta, mandarino e pesto piccante; polpo, quinoa, peperoni cruschi e olluco; taco di mais, pluma, broccolo romanesco e prugne; tostata di mais, rapa, fegatini, mirtillo e tartufo; riso in teglia, cocco, scorfano e chalaquita; costata di manzo, ‘nduja, tacu tacu di lenticche ed erbe; torrija, mango, finocchietto e pompelmo. Al prezzo di 85 euro a persona.

Vinea

Da Vinea a Montesacro il Capodanno è in doppia formula. Il menu del ristorante conta tantissime portate, dall’antipasto al dolce, per un prezzo di 90 euro a persona. Mentre il menu da asporto o con consegna a domicilio è alla carta. Si potrà quindi scegliere da una serie di proposte dedicate, ciascuna con il suo prezzo.

Reserva

Nel centro di Roma, il menu di Reserva dello chef Paulo Aires è intriso di contaminazioni dal Sud America. Ostriche, aria di lime e cipolla; gamberi rossi, olio al prezzemolo, farofa, crema di peperoni e tabasco; astice, aji amarillo, patate, crema di olive avocado; tagliolini con gamberi rossi, pomodorini, latte di cocco e lime; spigola, purea di manioca, terra di olive e salsa al mandarino; cremoso al mascarpone, agrumi e biscuit al cioccolato sono i piatti che compongono il menu al prezzo di 90 euro a persona.

Jacopa

Per il cenone di San Silvestro da Jacopa si può scegliere anche di rimanere a dormire, con l’offerta di Staycation che viene 150 euro a persona. Altrimenti c’è il menu, a 95 euro, che comprende: pan brioche burro al limone e uova d’aringa; ostrica al whisky e blu di bufala; ricciola bruciata acqua di lattuga e giardiniera di mare; gambero rosso melograno e panna acida; risotto ai carciofi fiocco della tuscia e bottarga; rombo al burro capperi e camomilla; puntarelle salsa d’acciughe. Si finisce con il dolce di Capodanno, preparato con mascarpone, miele, bergamotto e timo. Le bevande sono escluse.

L’Osteria di Monteverde

Il menu dell’Osteria di Monteverde per Capodanno comprende: aperitivo di benvenuto; tartare di pesce azzurro, puntarelle e mandarino; baccalà Ceciotti, broccoletti e latte di cocco; risotto in zuppa di mare, cruda e cotta; cotechino artigianale, mazzancolle, lenticchie di Spello e tartufo nero; ravioli di anatra, radici, parmigiano e lamponi; faraona in porchetta, fegatini e cachi: sorbetto di mela verde e zenzero con piccola macedonia di frutta e verdura; semifreddo al cioccolato delle feste. Costa 100 euro a persona.

Aventina

Nella nuova apertura dell’Aventino con annessa bottega, si può assaggiare per Capodanno un menu che punta forte sulle materie prime. Lo chef Matteo Militello ha preparato: benvenuto dello chef ; salmone selvaggio red king, cialda di farro, caprino e mirtilli; carpaccio di cervo con puntarelle e melograno; carciofo alla carbonara; risotto Carnaroli Mera 5 con rapa rossa, gelato al taleggio e nocciole piemontesi; cappellacci di porcini con crema di zucca e tartufo bianco; carrè di cervo con crema di patate all’olio Basilio, mirto e tartufo nero; sorbetto di limone e basilico; frolla alle mandorle con bavarese al fondente e pistacchio. A mezzanotte, Champagne, lenticchie e cotechino. Tutto al prezzo di 100 euro a persona.

La Ciambella

Siamo nel centro di Roma, nel ristorante dove il menu di Capodanno è studiato dalla chef Francesca Ciucci. E prevede: Gin tonic e benvenuto alla Ciambella; carpaccio di gallinella e puntarelle alla romana; filetto di maiale in salsa agrodolce e mela; cappellacci di arzilla in brodo di broccoli; cuore di baccalà in guazzetto alla romana; petto d’anatra con riduzione di birra, gyoza di verdure e kumquat sciroppati; panettone tradizionale Milano di Walter Musco con crema di zabaione al Marsala Vigna la Miccia di De Bartoli; cotechino e lenticchie a mezzanotte. Il menu costa 110 euro a persona ed è possibile aggiungere un percorso degustativo di 5 calici di vino a 50 euro.

Aede

Nel ristorante scandinavo di Prati il menu di Capodanno è composto da 9 portate che spaziano dal benvenuto con calice di Franciacorta, fino al cotechino con le lenticchie di mezzanotte. Passando per la lattuga fermentata, crema di ricotta ai tre latti, uova; topinambur arrosto, limone candito e nocciola fermentata; stufato di cervo, spuma di latteria stagionato e funghi; oltre a molti altri piatti. Costa 120 euro, bevande escluse.

Brado

Da Brado il menu di Capodanno prevede: Calice di bollicine di benvenuto; l’oliva di Brado; lepre ripiena di nocciole tostate dei Monti Cimini, patate e prugne; fagiano cotto in terrina, marsala e tartufo; risotto con cervo, lamponi e porcini; tortello ripieno di brasato di cinghiale, vellutata di erbe selvatiche e fonduta di blu del Moncenisio; daino affumicato al larice montano, purè al pino mugo, castagne, finto muschio e fondo alle nocciole; pernice glassata alla cacciatora, verza marinata e fungo cardoncello; semisfera di cioccolato fondente ripiena di mousse all’arancia e cannella, granella di amaretti; cotechino di maiale brado e lenticchie dei Piani Palentini; bollicine per festeggiare. Il tutto al prezzo di 120 euro a persona. C’è pero anche un menu vegetariano a 80 euro che prevede: vellutata di topinambur allo zafferano, cardoncelli fritti e cubotti di rapa rossa e tartufo; flan di broccoli romaneschi, fonduta e cialda di pecorino di fossa; risotto con lamponi e porcini; tortello ripieno di zucca mantovana e nocciole dei Monti Cimini, vellutata di erbe selvatiche e fonduta di blu del Moncenisio; zuppa di legumi dei Piani Palentini, scrocchiarello alle mele e porcini; semisfera di cioccolato fondente ripiena di mousse all’arancia e cannella, granella di amaretti; infine lenticchie dei Piani Palentini e bollicine per brindare.

Bistrot Bio

Il menu dello chef Marco Moroni comprende diverse portate e costa 120 euro, escluse le bevande. Questi i piatti: bollicine di benvenuto; burro alle alici e grissini alla canapa; ceci soffiati, baccalà, camomilla; ostrica, cavolfiore, melograno; cannolo di tonno, avocado siciliano, patate viola; zuppetta di pesce alla pescatora; seppia, cotechino, lenticchie e brodo dashi; tortelli, porchetta, gamberi rossi, finocchietto; saltimbocca di rana pescatrice; crostatina, cioccolato bianco, frutta e verdura. A mezzanotte è previsto il brindisi con panettone artigianale del Panificio Marè e le lenticchie di Onano come da tradizione. La prenotazione è obbligatoria.

Checco er Carettiere

Siamo nel cuore di Trastevere in un ristorante che può offrire un menu tradizionale e un menu di pesce per Capodanno. Il menu tradizionale comprende: cocktail di benvenuto con sfizi della nostra pasticceria; carciofo alla giudia e fritto vegetale con zucchine, broccolo romanesco e carciofi fritti dorati; zuppa di farro con fagioli del Purgatorio e funghi porcini secchi; bombolotti all’amatriciana; saltimbocca alla romana con insalatina; abbacchio al forno con patate; torta allo zabaione; panettone tradizionale a lievitazione naturale fatto in casa, frutta secca e pan pepato. Compresi anche i vini e l’intrattenimento musicale al prezzo di 120 euro.

Acquasanta

Un intero menu di pesce vi aspetta il 31 Dicembre da Acquasanta a Testaccio. Si parte con l’amuse bouche, poi burro salato alle alici e lieviti; diversi antipasti, primi e secondi per un totale di 10 portate che si chiudono con la crema e il panettone della pasticciera Giulia, quindi fatto in casa. Costa 120 euro a persona e s può scegliere anche l’abbinamento con i vini 40 euro.

Pesciolino

Il menu di Pesciolino, da poco riaperto, è ovviamente una celebrazione del pesce in tutte le sue forme. Comprende: Champagne Pascal Lallement con entree dello chef; bottoni di scampi con crema di zucca, amaretti e guanciale; tagliolini all’astice; gran crudo Pesciolino; ceviche di ombrina; taco di astice e insalata russa; spigola al guazzetto; polpo alla brace e carciofi; mousse al frutto della passione con crispy rice al cioccolato; si chiude con tortino al cioccolato fondente con gelato al panettone. Costa 130 euro a persona, inclusi pane e servizio, escluse bevande.

Carter Oblio

Nel cuore di Prati lo chef Ciro Alberto Cucciniello ha preparato un lungo menu al costo di 150 euro (si può aggiungere il wine pairing al prezzo di 50 euro). Comprende: amuse-bouche; tagliere di pani e focacce con burro al tartufo, burro di bufala e alacce, olio di ravece; ostrica e litchi

capasanta alla Brace, topinambur, cardoncelli e tartufo nero pregiato; l’anatra e lo stagno; risotto rapi del Trasimeno, anguilla al fumo, bergamotto e grana di capra; fettuccina ripiena di lepre, vichyssoise di levistico e fondo di cacciatora; morone alla cenere, crescioni selvatici e moules marinières; costine di Cervo, erbe amare e scarola dolce; craquelin di caldarroste, cachi, sciroppo di carrube e chantilly alla tonka; rocher al caramello di mandorle e noci salate; petits fours. Dopo la mezzanotte brindisi con Franciacorta, “Il Nostro Panettone” e uno stecco di cotechino e lenticchie.

Da Fortunato al Pantheon

Il menu di Fortunato al Pantheon costa 150 euro, bevande escluse. E comprende: Prosecco millesimato Bosco del Merlo e gambero in kataifi con maionese al nero di seppia; tartare di manzo fassona con estratto di datterino alla marinara; selezione di salumi e formaggi della tradizione laziale con panettone salato; mezzaluna di astice alla Catalana; polpo rosticciato con gazpacho di peperoni e porro croccante; risotto alla zucca con gamberi viola e gel al mandarino; ravioli ripieni di coniglio alla cacciatora con il suo fondo e fonduta di pecorino; filetto di spigola con mantello di seppia e verdurine baby; guancia di vitella al Barolo con polenta croccante al tartufo nero; cotechino e lenticchie della tradizione; millefoglie con crema chantilly e lamponi.

Beverly

Per la sera del 31 Dicembre, nel ristorante Beverly all’interno dell’Hoxton Hotel di Roma si potrà scegliere tra due menu, uno vegetariano e uno non, al prezzo di 160 euro a persona. Comprende acqua, caffè e aperitivo di benvenuto. Cosa si trova nel menu onnivoro: ostrica e pico de gallo, Battuto di gamberi viola, panpepato, maionese alla barbabietola, Risotto tartufi di mare e coniglio; maiale nero laccato, carrube, castagne; tortino caldo all’uva, gelato speziato; lenticchie e cotechino. Cosa si trova nel menu vegetariano: insalata di rinforzo, panpepato, patè di zucca; risotto cacio e pepe, dragoncello; cavolfiore laccato, castagne, cedro candito; tortino caldo all’uva, gelato speziato; lenticchie con erbette aromatiche allo scoccare della mezzanotte.

Eggs

Nel cuore di Trastevere, il menu della chef Barbara Agosti per Capodanno è particolarmente ricco. Cocktail di San Silvestro; bignè carbonaro; flan di zucca, castelmagno, liquirizia; cotechino alla milanese, vera, senape e giardiniera; tartare di fassona, salsa olandese e tartufo nero; L’uoRo: crema di patate, caviale, foglia d’oro; tortellini in crema di parmigiano; spaghetto di patate, burro, caviale e limone; gamberi in vellutata di sedano, rapa e lingotto; filetto di manzo alla cenere, salse e pak choi; “Il gianduiotto si veste di rosso”: mousse di gianduia, cuore d’amarena, frutti rossi; panettone e crema chantilly agli agrumi; frutta fresca e secca. Per brindare a mezzanotte: champagne cuvèe reserve brut – Gallimard; fagottino con lenticchie e cotechino; scatola del buon augurio. Tutto al prezzo di 140 euro a persona, bevande escluse.

Bistrot 64

Anche da Bistrot 64 è stato studiato appositamente un menu per l’ultima notte dell’anno. Costa 160 euro a persona e a scelta, si può aggiungere il wine pairing (90 euro). Ecco le portate: Entrée; Snack (Finger food); fungo cardoncello, brodo di porcini e zafferano; spaghetto di patata, burro, alici e caviale; cannellone ricotta e astice; risotto ceci neri e lardo di cinta senese: spigola al burro, mantecata e topinambur; cervo e radicchio rosso; pre dessert; cioccolato bianco, crumble di panforte e mandarino. Si conclude a mezzanotte con lenticchie e cotechino.

Marzapane

Focaccina, patate ratte, creme epaisse, caviale; mazzancolle alla brace, sauce caline; foie gras, carciofi; linguine, gamberi rossi del tirreno; cernia, castagne, meyer; germano reale cotto alla brace; dolce, lenticchie; il romanese, panettone classico di Casa Manfredi e gelato allo zabaione: sono le portate del menu di Capodanno di Marzapane. Costa 160 euro, escluse le bevande.

Rimessa Roscioli

Un lungo e bellissimo menu che include nel prezzo anche i vini: è la proposta di Rimessa Roscioli per il Capodanno. In un mix tra mare e monti ecco le 13 portate che vi aspettano: Ostriche Regal; Burrata e Crudo di Gamberi Rossi; Mozzarella e Alici del Mar Cantabrico; Ricotta di bufala con Bottarga fresca; Capesante con Burro Bordier; Tartare di Bue Grasso con Tuorlo D’Uovo e Tartufo Bianco; Tagliolini Cacio e Pepe al Tartufo Bianco; Fregola con Vino rosso e Fondente di Carne; Cappelletti di Ferrara in Burro Bordier e Tartufo bianco di Alba; Tris di polpette di Manzo; Selezione di Salumi e Formaggi stagionati; Tiramisù e semifreddo alla burrata con marmellata di arance Vulcano: Panettone artigianale con Crema Inglese alla Mandorla. Allo scoccare della mezzanotte, arrivano anche il cotechino con le lenticchie. Tutto al costo di 180 euro.

Almatò

Da Almatò il menu di Capodanno costa 180 euro (bevande escluse) e prevede: Aperitivo dello Chef e Champagne Dom Perignon Vintage 2012; ostrica, salicornia e champagne; cavoli, patate e arancia; capasanta, broccoli, salsa olandese e capperi; risotto latte di bufala, caviale ed erba cipollina; tortellini di cappone affumicato; triglia alla scapece di barbabietola; anatra a spasso; foliage di acero, pane e chinotto; panettone (spuma, pan brioche, mandarino). Alle 24:00 si festeggia con cotechino, lenticchie e Champagne Dom Perignon Vintage 2012.

Giulia Restaurant

Nel cuore del centro di Roma, c’è il menu dello chef Alessandro Borgo al prezzo di 180 euro a persona. Comprende: ostrica con mela verde e aneto; crudo di merluzzo, scalogno, vermut e canapa; cervo, emulsione di granchio, limone e puntarelle alla brace; cavolfiore, ruta e tamarindo; ravioli di lenticchie nere, ricci di mare, midollo e acetosella; pasta & patate, caviale e vodka; anatra con foie gras e indivia; lichis, pepe rosa e lime; gianduia, rabarbaro e caramello salato. Per festeggiare si finisce con lenticchie di Ventotene e cotechino e zuppa inglese.

Osteria Fernanda

Tantissime portate pensate dallo chef Davide Del Duca per la sera di San Silvestro. Amuse bouche; ostrica, mandorla, limone e fondo bruno; scorfano, infuso di zuppa, riccio di mare, carciofo e levistico; risotto, astice, midollo, clementine e olio al polline di finocchio; plin di piccione alla brace, topinambur, lenticchie e tartufo nero pregiato; triglia in tempura, puntarelle, aceto di ciliegia e aringa; rubia gallega, nocciola e pastinaca; tartelletta d’agrumi, mandorla, cardamomo e zafferano; “girella” cachi, castagne e caffè; panettone fatto in casa e zabaione; coccole finali; cotechino, lenticchie e calice di champagne Charpentier di mezzanotte. Il tutto al prezzo di 190 euro a persona.

Zia Restaurant

Il menu dello chef Antonio Ziantoni per Capodanno è ricco ed elaborato. Nel ristorante di Trastevere si potrà scegliere una degustazione speciale di 10 portate, accompagnate a mezzanotte da lenticchie e cotechino e da un brindisi con calice di champagne. Al costo di 200 euro a persona bevande escluse.

Marco Martini Restaurant

Il menu dello chef Marco Martini all’Aventino per Capodanno comprende diverse portate, tra cui: benvenuto dello Chef; gambero rosa, mozzarella, pomodoro e olive; astice, scamorza, ‘nduja e lattuga di mare; capesante, chorizo, puntarelle e vermouth; noodles, frutti di mare, edamame, alghe e miso; raviolo di cavolfiore, panna acida, limone e caviale; baccalà in tempura, giardiniera e ricci di mare; kaki, castagne e vaniglia; pasticceria delle feste; lenticchie e cotechino. Costa 270 euro, mentre per l’abbinamento con i vini si arriva a 400 euro.

Acquolina

Per la sera di Capodanno lo chef Daniele Lippi ha studiato un menu apposito da Acquolina. Aperitivo di benvenuto con calice di Champagne in accompagnamento; ricciola, fegato grasso, lenticchia; astice, mandorla, zucca; risotto siero di bufala, scampo, cioccolato; tortello di faraona tartufo bianco; filetto di vitello sedano rapa, carrube; cacao crudo; Panettone 2.0 e brindisi di mezzanotte in terrazza con champagne cotechino e lenticchie per completare. La serata va avanti fino alle 2 di notte, con intrattenimento e musica dal vivo. Costa 400 euro a persona, bevande escluse.

Per Me Giulio Terrinoni

Il menu dello chef Giulio Terrinoni per Capodanno esce al prezzo di 400 euro a persona. E comprende: aperitivo con tacos di carota, bollito di ricciola gambero, foie gras, cipolla rossa blinis, spigola, caviale baccalà, patate, bottarga cannolo, guacamole, broccolo; tagliatella di seppia estratto di melograno, fichi secchi; insalata di aragosta al vapore patate, lemongrass la sua maionese; cotechino di pesce Per Me frutti di mare, lenticchie; tortelli di merluzzo panna di cavolfiore tartufo bianco; spaghetto al volo, lupini, ricci di mare, bagna cauda; brace a scelta tra anatra o pesce del giorno; cioccolato ricci di mare, castagna; Sunrise 2022 pan pepato Per Me.

La Terrazza

Quello del ristorante La Terrazza presso l’hotel Eden è un Capodanno davvero stellare. Di seguito il menu: Benvenuto di Fabio Ciervo; consommé di pollo gelatinato; astice affumicato, salsa di agrumi e camomilla; ravioli di polpo; anguilla; filetto di vitello e tartufo nero; assoluto di mandorla; Caffè e delizie di Capodanno. Al prezzo di 900 euro a persona, inclusi i vini abbinati ai piatti e l’intrattenimento musicale.

Nel Lazio

Forme

Siamo a Formello, per trascorrere il Capodanno con il menu della chef Chiara Sardella. Si prevedono: Prosecco di benvenuto e ostriche, pane al burro nocciola con gelato di alici e crumble di arachidi; carciofo ripieno di gamberi, maionese al pepe, crumble alla menta e fonduta di pecorino; risotto agli agrumi, burro affumicato, scampi e crumble di pane tostato, spigola in crosta di pane e liquirizia, crema di topinambur e cime di rapa saltate; controfiletto di cervo con spuma tonnata, cappero soffiato e giardiniera di cipolla rossa; crumble alle mandorle, cremoso al limone, gelè ai frutti rossi e vaniglia; lenticchie e cotechino della tradizione al prezzo di 70 euro, bevande escluse.

Buccia Trattoria

Per la notte di San Silvestro vi aspetta una bella proposta da Buccia. Il menu comprende: empanadas di picchiapò; gnocco fritto, culatello di zibello e moliterno al tartufo; verdure in tempura e maionese d’ostrica; tacos, sfilacciato di guancia, crema di cannellini e verza in agrodolce; cappelletto con crema di parmigiano e tartufo nero; fettuccine al ragù d’anatra; carrè d’agnello, carciofo alla romana, porcino, jus d’agnello e tartufo; pandoro al BBQ, alchermes, crema pasticcera, ganache al cioccolato; cotechino e lenticchie. Al prezzo di 90 euro a persona, esclusi i vini.

La Tenuta

Questa è una bella opzione per un Capodanno in campagna in un resort agricolo. Il menu della cena prevede: ostrica alla brace e lenticchie, veneziana di gamberi, broccolo alla giudia, uova e vermouth; polpo, castagne e mandarino; lattuga imbottita; risotto riccio alla brace, cachi e tartufo; maialino e barbacoa, sarde e porcino; pere, ricotta, noci e cioccolato. Si finisce con il brindisi, lenticchie e cotechino. Il tutto al prezzo di 95 euro a persona, bevande incluse.

Sintesi

Gli chef Sara Scarsella e Matteo Compagnucci hanno studiato un grande menu per la notte di San Silvestro. Le portate prevedono: snack di benvenuto; pane semintegrale, crackers e burro alle acciughe; crudo di gamberi rossi e rapa bianca in brodo dashi; topinambur fondente, olio al mirto e tartufo nero pregiato; tortelli ai funghi porcini in brodo di oca e castagna; risotto con burro fermentato e battuto di scampi; ricciola con bieta al miso e salsa di sedano rapa; germano, mela cotogna e fichi secchi; predessert; cioccolato, nocciole e datteri. A mezzanotte arrivano anche le lenticchie della tradizione e un calice di Champagne Blanc de Noirs Gallimard. Il tutto a 110 euro a persona.

Satricvm

Massimiliano Cotilli ha pensato a un menu evento, in cui ogni piatto omaggia un grande cuoco internazionale, da Bottura a Redzepi, da Bocuse a Gaggan. Qui i nomi delle portate: aperitivo di benvenuto; spuma di rapa rossa; tonno tiradito; insalata di uova di pesce; panache capesante e foie gras; zuppa di tartufo vge; pappardella fegatini e burro acido; camouflage di lepre; piedino ripieno; lick it up!; la bruma; champagne di mezzanotte e lenticchie:. Infine piccola pasticceria. Il tutto a 150 euro a persona.

Il Vistamare

La cena proposta dallo chef D’Ecclesiis di fronte al mare di Latina si apre con l’aperitivo di benvenuto, mini bao con polpo arrosto bbq e melanzane alla scapece, arachide di prosciutto e mozzarella, finto fungo con mousse al fungo e mazzancolla, finta oliva mousse di salmone affumicato e lime, patata soufflé con baccalà mantecato, bon bon di tonno porchettato e gel di cipolla rossa. Seguono: gallinella croccante ripiena di bufala ed emulsione di scampi; caramelle ripiene di gamberi, pomodoro secco, carciofi e spuma di mare; astice pochè, topinambur e caviale Osietra; sorbetto ai kiwi rossi e crumble al cacao; croccantino di cioccolato chua, latte e gelato al biscotto; cotechino e lenticchie. Al tavolo, ogni 4 persone, sarà servita una bottiglia di Cà del Bosco cuvèe Prestige. Il costo a persona è di 160 euro, compresa la bottiglia di Cà del Bosco, altre bevande escluse.

Essenza

Il menu dello chef Simon Nardoni è a due passi dal lungomare di Terracina e costa 180 euro a persona. Comprende: amuse bouche; cipolla; pescato, cardo e acciughe; terrina di anguilla, foie-gras e prugne; tortelli di patate alla brace, ostriche e caviale; riso in bianco, levistico, gelatina di mela e germano; cervo al caffè, aglio nero e funghi; lime e liquirizia; cristalli di ghiaccio; piccola pasticceria; crocchetta di cotechino e lenticchie. Le bevande sono escluse.

Il Tino

Lo chef Lele Usai ha creato un menu per il suo ristorante di Fiumicino tutto incentrato sul mare, al prezzo di 190 euro a persona. Ecco le portate del menu: aperitivo di benvenuto; spigola affumicata, bottarga, caviale e cavolfiore; seppia e carciofi alla “Matticella”; tortellini in brodo di gallinella “di Mare”: linguine all’astice blu; rombo cotto sull’osso, aglio, patate e salsa al burro acido; bouillabaisse “Omaggio a Gérald Passédat”; crema bruciata al blue dell’azienda “Ammano”; mousse al cioccolato bianco e frutta secca al “Demerara Rhum 2003”; cotechino con lenticchie.

Barrique

Infine il turno del ristorante che si trova all’interno dell’azienda vinicola Poggio Le Volpi, dove conoscere la cucina dello chef Dino De Bellis. Il suo menu per Capodanno prevede: aperitivo di benvenuto; arpaccio di ombrina marinata con giardiniera di verdure d’inverno e maionese alla barbabietola; viaggio di uno storione a base di crema di piselli, creme fraîche, verdure, germogli e caviale; scaloppa di foie gras con funghi pioppini, terra di bosco, zucca, mosto di frutti rossi e pan brioche alle erbe e fichi secchi; “voleva essere una catalana” ovvero tortelli ripieni di crostacei con crema di pomodori verdi, sedano marinato, bisque ristretta di crostacei e patate; tagliolini di grano antico con burro di malga e tartufo bianco; “maialino ubriaco” ovvero guancia di maialino nero casertano cotto all’interno del Roma DOC di Poggio Le Volpi, su purea di sedano rapa chips di pastinaca; ricotta, arance e cioccolato; piccola pasticceria; bon bon di cotechino e crema di lenticchie. Il tutto al prezzo di 190 euro a persona, con acqua inclusa e vini di produzione propria in abbinamento.