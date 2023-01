Cena di San Valentino 2023: 14 ristoranti da provare fra Roma e dintorni

di Lavinia Martini 30 Gennaio 2023

Quest’anno il 14 febbraio cade di martedì e, come ogni anno, diversi ristoranti di Roma hanno preparato menu speciali, pacchetti benessere negli hotel per le coppie che vogliono rilassarsi insieme, dessert esclusivi dalle forme inequivocabili e atmosfere romantiche per festeggiare la serata di San Valentino.

Non può mancare una buona dose di cibo e bere ad accompagnare l’occasione, da molti sentita come un rituale vuoto e spento, ma festeggiata da molte più persone di quello che si potrebbe pensare.

Ecco quindi una lista dei ristoranti aperti per la serata di San Valentino con le proposte di menu, i prezzi e l’eventuale percorso a degustazione di piatti. Per chi lo desidera, una ricorrenza unica per godersi qualche ristorante fuori dal comune e passare qualche ora in buona compagnia. Ecco la nostra lista di ristoranti tra Roma e dintorni.

Dogma

Per la sera di San Valentino, il ristorante di Piazza Zama specializzato in cucina alla brace è aperto straordinariamente di martedì e propone il suo menu alla carta accompagnato da una proposta di percorso degustazione al costo di 40 euro a persona. In questo caso, è lo chef Gabriele Di Lecce a scegliere per i commensali i piatti, anche sulla base della serata.

Bistrot 64

Dopo il rinnovamento del ristorante nel 2022, la proposta di Bistrot 64 viaggia su due binari. C’è la possibilità di scegliere il menu da 5 portate, con i grandi classici del ristorante, al prezzo di 70 euro a persona, e il menu creativo da 7 portate al prezzo di 100 euro a persona. In entrambi i casi si può decidere di associare il percorso vini alla cena. In più, per chi lo desidera, si possono assaggiare i tre primi della tradizione romana, amatriciana, cacio e pepe e carbonara, accompagnati a uno dei due percorsi. Per chi a San Valentino cerca anche un po’ di veracità.

Terra la griglia by Eataly

Il menu del ristorante che cuoce tutto alla griglia al secondo piano di Eataly Roma è pensato apposta per la sera di San Valentino. Comprende: tonno fritto in crosta di pistacchio con salsa agrodolce piccante; risotto alla barbabietola con gamberi rosa, fonduta di pecorino e aneto; polpo scottato alla griglia con morbido di patate viola, pomodorini semi-secchi e rosmarino fritto e per finire mousse allo yogurt, crumble al cacao e coulis ai frutti rossi. Il costo è di 50 euro a persona esclusi i drink (l’acqua è inclusa).

Dao

Per chi cerca un menu di cucina cinese con piatti inediti per la sera di San Valentino, Dao è un’ottima opzione. Per questa serata in carta troviamo: Xin Rou Bao, bao al vapore ripieno di maiale di cinta senese, bambù e funghi; radici di loto in pastella ripieni di maiale di cinta senese e gamberi; spaghetti di soia con polpa di granchio; mazzancolle al vapore su letto di spaghetti di soia; filetti di branzino in salamoia piccante alla Sichuan accompagnati da verdura cinese saltata. Si chiude con budino al litchi e mousse di riso al cioccolato. Il costo è di 50 euro a persona.

53Untitled

Nel centro di Roma, il menu studiato dal ristorante 53Untitled per San Valentino si chiama “A..mare” e comprende sei piatti di pesce studiati dalla chef Cecilia Moro. Tra questi troviamo: ostrica Gillardeau n.3, gazpacho blanco e hibiscus; ceviche di pescato, leche de tigre, mais e mix di spezie rosse; Katsu Sando al tonno e salsa tosazu; tortellini in brodo di umeboshi ripieni di tonnetto rosso, caviale e salicornia; baccalà, peperoni piquillo e queso. La cena si conclude con il soufflé al cioccolato Vanuari e frutti rossi. Il menu per intero costa 65 euro a persona, escluse le bevande.

Verve Restaurant

Da Verve il menu di San Valentino è un viaggio in un percorso di piatti studiati appositamente per questa occasione. Tra le proposte della serata troviamo: perfect match – istantanee dalla cucina; alici, erbe amare e stracciata di bufala; bottoni liquidi di patate e baccalà; risotto, scampi, midollo e rosmarino; ciriola broccoletti e salsiccia di Monte San Biagio; guancia, carota fondente e passion fruit; pre-dessert; il dessert Kiss your Valentine e il carrello della piccola pasticceria per chiudere in bellezza. Il prezzo del menu è di 85 euro a persona.

La Ciambella Bar à Vin

Nel cuore di Roma, la chef Francesca Ciucci ha ideato un menu speciale per San Valentino, che si accompagna all’opzione di ordinare i piatti del menu degustazione “Radici”. Per San Valentino si può assaggiare: il Gin e la sua Tonica, l’aperitivo di benvenuto; ostrica, limone e tabasco; patata alla brace, capasanta e caviale; orzotto di broccoletti, ‘nduja e gorgonzola; due piccioni con una fava; costine di manzo con purea di patate e sedano rapa; fragole e cioccolato. Il costo è di 100 euro a persona, e il menu è da intendersi per tutti i commensali al tavolo. In abbinamento, si può scegliere il percorso vini con 4 calici al costo di 40 euro.

Pesciolino

In pieno centro, il menu studiato da Gabriele Lucca in occasione di San Valentino è in realtà una sintesi dei piatti più amati del ristorante con qualche ricetta creativa preparata per l’occasione. In menu troviamo: calice di Champagne, ostrica e frutto della passione; ceviche di spigola pescata con habanero e leche de tigre; taco di tonno crudo con mayo alla n’duja; tagliolini di pasta fresca all’uovo con astice e latte di cocco; spiedino di polpo alla brace con patata dolce fritta e maionese al jalapeño; tortino al cioccolato fondente con cuore caldo di dulce de leche e gelato alla crema. Il menu viene 70 euro a persona.

Divinity Restaurant

All’interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel per San Valentino c’è il menu studiato dal resident chef del Dininity Restaurant Luca Decembrino insieme con l’executive chef Francesco Apreda. I 5 piatti del percorso sono studiati appositamente per questa serata e comprendono: carpaccio di tonno, mandorle e arancia rossa; polipetti in umido, sedano e sesamo; risotto allo Champagne, cicoria ripassata e ostrica piastrata; confit di coscia d’anatra, cavolo e mela annurca; rapa rossa, lamponi e passione. Il costo è di 130 euro a persona.

All’Oro

Un lungo menu è quello studiato dallo chef Riccardo di Giacinto per la sera di San Valentino nel suo ristorante, All’Oro. Nel percorso troviamo: l’Aperitivo di All’Oro con panzanella alla romana, mela, porchetta e senape; marshmallow parmigiano e tartufo; cucciolone burro e alici e pane alle erbe aromatiche; melone in osmosi di Negroni; cannolo di parmigiana di melanzane; si prosegue con gambero rosso alla puttanesca; bignè di baccalà alla carbonara di tartufo nero; linguina Paolo Petrilli, carciofo alla romana, triglia affumicata e mandarino; rombo al viola; tagliolino al tartufo bianchetto; faraona panna e fieno; pre dessert; soufflé al cioccolato bianco, sorbetto ai frutti rossi e caramello al pepe rosa. Si chiude infine con la piccola pasticceria. Il costo è di 190 euro a persona, escluse le bevande.

La Terrazza

Il ristorante dell’hotel Eden per San Valentino propone il menu studiato dallo chef Fabio Ciervo per un’occasione molto speciale, che sfrutta anche la meravigliosa vista su Roma dell’ultimo piano dell’hotel. In menu troviamo: il benvenuto “Love is in the air” by Chef, il Primo appuntamento a Comacchio con rapa rossa. Come primo piatto, i Ravioli all’astice e dragoncello, mentre come secondo, la ventresca di tonno al carbone vegetale incontra il radicchio tardivo all’acqua di rose e il Petto d’anatra e arancia. Per finire, il Colpo di fulmine tra lampone e fava Tonka e Caffè e piccola pasticceria. Il costo è di 300 euro a persona.

Sintesi

Gli chef Sara Scarsella e Matteo Compagnucci hanno ideato un percorso speciale proprio per la sera di San Valentino. Ad Ariccia il menu del ristorante Sintesi comprende: snack di benvenuto; pane semintegrale, burro alle acciughe, focaccia patate e origano; crudo di dentice e mandorla fermentata; sfera croccante con scampo e aglio nero; coniglio, salsa al koji e tartufo nero pregiato; bottone di patata e zafferano in brodo di radici; spaghettone Monograno Felicetti, ostrica affumicata e burro acido; pescato, fondo bruno di legumi e radicchio; mela e camomilla; mousse al grano, salsa al cioccolato e meringa al lampone; piccola pasticceria. Il prezzo è di 100 euro a persona, escluse le bevande.

Osteria dell’Orologio

Il menu ideato dallo chef Marco Claroni si mangia a pochi passi dal mare, a Fiumicino. Costa 90 euro a persona, escluse le bevande, e comprende: aperitivo con alici, stracciatella e puntarelle; battuto di gamberi con frutti rossi e yogurt. Come antipasto, marmora, mugnaia di nocciola e carciofi; gambero rosso, lattuga, foie gras e bagna cauda; toast di triglia, il suo estratto speziato e misticanza; come primi, tortello di mazzancolle con crema di crostacei e tartufo nero; risotto, salsa verde, ostrica e burro allo champagne; per secondo ombrina, zuppetta bianca di frutti di mare, asparagi e bottarga; yogurt, cioccolato bianco e mango e Tiramisandro per dessert.

Essenza

I piatti studiati da Simone Nardoni compongono un menu di San Valentino speciale, da gustare nei pressi del lungomare di Terracina nel suo ristorante, Essenza. In carta troviamo: aperitivo di benvenuto; crudo di dentice, rosa d i Gorizia, ceviche caldo; rombo, asparago bianco, cannolicchi e sakè; bottone di cime di papa, infusione di maiale nero affumicato; calamassi; swami, erbe e fiori; lime e liquirizia e, per finire, Mont-Blanc. il costo è di 120 euro a persona bevande escluse.