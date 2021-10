Halloween 2021 a Roma: 17 appuntamenti gastronomici dedicati

Se per Halloween 2021 vi trovate a Roma avete solo che da scegliere tra questi 17 eventi dedicati in ristoranti, pub e cocktail bar.

di Lavinia Martini 28 Ottobre 2021

Halloween 2021 si avvicina e anche in Italia si è oramai consolidata l’abitudine di celebrare questa ricorrenza non proprio nostrana con feste, aperitivi, camuffamenti e ricette. Ancor di più dopo quasi due anni di fermo, si fa sentire tra le persone la voglia di socialità.

Se da una parte si sente già parlare di Natale, Halloween è una prima prova per tornare ad incontrarsi e festeggiare. Così a Roma l’agenda di appuntamenti è molto fitta: cocktail, i fuori menu (poteva mancare la zucca in tutte le sue declinazioni?) i dolcetti, la musica e soprattutto la birra.

Ecco dunque 17 appuntamenti gastronomici a Roma e dintorni a tema Halloweeen.

Monster Night al Luppolo 12

Per tre giorni, dal 29 al 31 Ottobre, la birreria di San Lorenzo proporrà una taplist speciale dominata dalle birre del birrificio svedese Stigbergets, vere rarità da affiancare alla selezione Luppolo 12, cibo e musica.

Halloween al Mercato di Testaccio

Il 30 Ottobre (attenzione, non il 31 Ottobre) al Mercato rionale di Testaccio si festeggia Halloween con tanti appuntamenti, dalle 7 alle 24, pensati per gli adulti e anche per i bambini. Ad animare i banchi del mercato, ci saranno musica dal vivo e laboratori teatrali e creativi per bambini a tema Halloween. L’ingresso è, come sempre, gratuito.

Sunday Brunch al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Nella bellissima sede dell’hotel Waldorf Astoria di Roma, nella giornata di Halloween si potrà partecipare a un brunch dedicato con una selezione di proposte dello chef Fabio Boschero e del suo team al Ristorante Uliveto. Vera chicca dell’appuntamento saranno le creazioni di dolci e dolcetti del pasticciere Dario Nuti, spettacolari e pensate appositamente per questa giornata.

Birre da paura da Luppolo Station

Al Luppolo Station la protagonista di Halloween sarà, come prevedibile, la birra. Per tutta la giornata verranno aperte diverse birre servite direttamente dalla botte “a caduta” e spillate nel nuovo boccale firmato Luppolo Station. Per la serata, sulla taplist ci saranno solo birre italiane in stile Lager: Mukkellerina (Birrificio Mukkeller), Bohemian Pils (Birrificio Evo, Belvedere (Birrificlio Rebel’s) Landbier (Birrificio Old Copper), Bibihell (Birrificio Bibir), Zwickel Pils (Birrificio del Doge). In accompagnamento, l’hot dog del Luppolo Station.

Halloween Night da Barley Wine

Il 31 Ottobre, come da tradizione, il Barley Wine ha organizzato una grande festa di Halloween: ospite della serata Flaviano Brandi del birrificio Bibibir, con la musica selezionata per l’occasione da Radio GinTonica e contaminazioni abruzzesi in cucina. Si parte alle 19:00 con l’apertura di una botticella di Landbier a caduta di Old Copper, il nuovo progetto brassicolo di Valentino Roccia.

Dia de Los Muertos a La Punta Expendio de Agave

Non si può non festeggiare in uno dei migliori cocktail bar della città, nonché locale ispirato al Messico in ogni sua parte. Ecco quindi per il 31 Ottobre un’apertura straordinaria a pranzo, oltre che a cena. Si pasteggia con un menu speciale con piatti tipici della festa da abbinare con i drink della cocktail list firmata La Punta.

Aperitivo da Adèle Mixology Lounge

La festa di Halloween si festeggia il 30 ottobre da Adèle, la terrazza con cocktail bar e vista dell’Hotel Splendide Royal. Comincia alle 17 e prosegue fino alle 23 con i finger food studiati dallo chef del Ristorante Mirabelle Stefano Marzetti e un cocktail ideato dal bar del rooftop per l’occasione. Si potrà partecipare anche in maschera. La prenotazione è obbligatoria.

Inaugurazione Feria Après Ski da Feria Lanificio

In occasione della notte delle streghe il Lanificio inaugura una nuova versione di feria, il suo rooftop che si trasforma in un grande Après Ski open air: un vero e proprio spazio dopo sci dove bere drink in compagnia, stuzzicare e divertirsi. L’evento si svolge dalle 19:00 alle 2:00 con ingresso gratuito, con musica, cibo e cocktail per la serata.

Festa di Halloween da Hop & Pork + A’Rigato’ + Empire Tattoo

Solo per il 31 Ottobre i tre locali si uniscono per festeggiare insieme. All’Hop & Pork sarà presente attacchiamo una pumpkin ale di Cierzo Brewing Co., la loro Truco o Traco. La ravioleria A’Rigato’ preparerà dei black gyoza con zucca, mozzarella di bufala affumicata e salsiccia. E se ci si vuole tatuare da Empire Tattoo la birra è offerta.

Dia de Los Muertos da Livello 1

In occasione del 31 Ottobre il ristorante dell’Eur ha organizzato una serata ispirata alla festività messicana del Día de los Muertos. A ricreare l’atmosfera della festa i “Mariachi Tierra de Mexico” con musica e spettacoli dal vivo. Lo chef Mirko di Mattia ha ideato per questa serata un menu a base di pesce con snack di benvenuto, antipasti, due primi, secondo e dolci. Il costo della cena e dello spettacolo (vini esclusi) è di 80€. La prenotazione è obbligatoria.

Sunday Brunch e Aperitivo da Queen Makeda

Nel grande locale dell’Aventino è previsto un brunch con tante portate a tema, oltre a quelle tipiche del Sunday roast e l’animazione per i bambini. Dalle 19 alle 22 aperitivo al kaiten con finger food illimitati e una birra dalla taplist a 10 euro. La serata prosegue con cocktail, birre e dj set.

Horror Menu a Le Serre by Vivi Bistrot

Per il 31 Ottobre, lo Staff di Le Serre by Vivi Bistrot, in trucchi rigorosamente spettrali, servirà uno special horror menu. Oltre ai piatti dalla carta, sarà possibile ordinare un calamaro ripieno con purea di patata viola accompagnato dal drink “Sangue di Vampiro” creato dalla Head Bartender Sara Paternesi con Vodka, Sour al bergamotto, Gum Syrup, succo di limone e guarnito con sciroppo di fragola.

Halloween al Condominio Marconi

Qui Halloween si festeggia tutto il giorno: dalle 12:30 alle 15:30 si potrà prenotare il brunch a tema, oppure partecipare al resto della giornata, fino alla cena, per cui è previsto un menu speciale e molte “sorprese” per gli ospiti.

Halloween Festivity Brunch da Bakery House

Appuntamento fisso delle domeniche da Bakery House, questa volta con un’interpretazione a tema Halloween. Sia sabato 30 che domenica 31 Ottobre, sarà possibile ordinare il brunch dalle 9:30 alle 16:00 con i piatti alla carta e una selezione speciale di Halloween Drinks. Disponibile nei Bakery House di Ponte Milvio, Eur e Ostia.

Pranzo e cena da Ciclostazione Frattini

Un menu creato appositamente per festeggiare la festività di Halloween il 31 Ottobre con 4 portate (la zucca non manca) che si possono ordinare sia insieme nella formula a degustazione da 39 euro, sia singolarmente per pranzo o per cena. Eccole: Tartare di manzo con stracciatella, zucca confit e spolverata di tuorlo marinato; Tagliolini aglio, olio e peperoncino profumati al timo, crema di zucca e guanciale croccante; Guancia di manzo in salsa di melograno e composta di zucca e zenzero; Torta ricotta e cioccolato con crema inglese alla zucca e vaniglia. In alternativa si potrà scegliere anche dal menu alla carta.

Aperitivo al Capanno

Halloween in riva al mare? Si può! Lo stabilimento di Ostia Il Capanno ha organizzato dalle 16.00 di Domenica 31 Ottobre a un aperitivo composto da un cocktail realizzato dal bartender Andrea Cardi da abbinare a una box aperitivo. Ad accompagnare questo momento, un evento di musica live pensato per vivere il mare anche fuori stagione.

Aperitivo a Casa Carmen

In occasione delle festa di Halloween, anche a Fregene si potrà fare festa con una aperitivo da Casa Carmen. Dalle 16:30 alle 20:00 sul Lungomare di Ponente 123 è prevista un drink list solo per questa occasione, accompagnata da djset, tapas, fritti e ostriche che omaggeranno il Dia de los Muertos.