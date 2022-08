Pic Nic in vigna: 8 destinazioni in Italia per veri bucolici

Se non hai mai fatto un pic nic in vigna, questo è per te. Se invece l'hai fatto, sai di cosa stiamo parlando.

di Lavinia Martini 8 Agosto 2022

Potevamo evitare di parlare anche noi del rito bucolico del pic nic in vigna? La risposta sincera è assolutamente no. A meno che voi non siate persone aride e senza cuore (o quelli di Italian Wine Drunkposting) apprezzerete questo capitolo dell’enoturismo, col cestino e la tovaglia di lino grezzo, i mazzetti di lavanda, i fili di lucine e il cestello del ghiaccio dove rinfrescare i polsi all’occorrenza.

Ecco quindi alcuni indirizzi dove fare un pranzo o un aperitivo tra i filari in pieno stile bucolico. Per alcuni sono disponibili date periodiche, per altri invece il servizio è disponibile in modo continuativo durante la bella stagione prenotando con anticipo.

Arnaldo Caprai

Alle pendici di Montefalco in Umbria il pic nic si fa su una terrazza in legno che guarda il panorama tutto intorno (si chiama infatti Terrazza Belvedere) e gode di un venticello invidiabile. Oppure tra i filari del grande vigneto. Oltre alla classica proposta da pic nic, confermata anche per quest’anno, arriva anche un pic nic gourmet firmata dallo chef Gianfranco Vissani: il cestino contiene pappa al pomodoro al profumo di cannella, frittata di cipolla al sugo di papaia e riduzione di Cuvée Secrète, coratella al passion fruit, cilindri di pasta fresca farciti di ragù di agnello e uva al Christmas Tea, peposo di scottona al Sagrantino con patate all’arancia, lemon Card Natura, pagnottina di grano duro anticipati da un aperitivo composto da due bottiglie di vino, Grecante Colli Martina Grechetto e Valdimaggio Montefalco Sagrantino. Il tutto al prezzo di 180 euro a persona. Il pic nic di tutti i giorni invece è preparato dallo chef resident Salvatore Denaro e propone frittate, salumi e formaggi selezionati, pasta fatta a mano, zuppe, insalate, dolci, il pane appena sfornato da gustare con l’olio extravergine di oliva prodotto dall’azienda e, naturalmente, il vino.

Terre Rosse Vallania

In questa azienda dei Colli Euganei si possono scegliere date calendarizzate per fare un pic nic tra i filari, seduti tra tovaglie e balle di fieno. Si sceglie da un menu fisso che comprende piattini di carne e vegetariani, da unire a una bottiglia di vino ogni due persone. Il costo è di 30 euro. Per seguire gli appuntamenti, c’è la pagina facebook.

Azienda Agricola Pratello

A Padenghe sul Garda si può fare un pic nic prenotandolo tramite il sito web. La proposta contiene una bottiglia di vino a scelta, due porzioni di insalata di riso o pasta o orzo, due panini imbottiti, due frutti freschi, biscotti o due fette di torta e una bottiglia d’acqua. La proposta cambia poi in base alla stagionalità. Il costo è di 40 euro a persona. Si prenota qui.

Casal Montani

Dentro il cestino da pic nic offerto dall’azienda Casal Montani si trova pane locale, prodotti tipici, acqua e vino dell’azienda. Il tutto al costo di 35 euro a persona. Per chi lo desidera si potrà concludere l’esperienza visitando con una guida la cantina storica ricavata a ridosso della millenaria Cisterna Romana, tutt’ora funzionante, per poi scendere nelle grotte scavate a mano dove vengono conservati i vini. Per la visita completa il costo è di 50 euro a persona. Prenotazioni qui.

Le vigne e i falò

È il nome del ristorante nel Roero che prepara il pic nic per i suoi ospiti da Aprile a Settembre. Lo stesso ristorante poi assegna le postazioni dove portare il cestino e rilassarsi tutto il giorno. Va prenotato con almeno due giorni di preavviso per un massimo di 10 partecipanti. Il cestino contiene pane, acqua minerale, piatti e bicchieri, posate e tovaglioli, insalatina di orzo e verdure, fiori di zucchine, frittata, formaggi, salame e muffin alle fragole e cioccolato. Per i bambini c’è un cestino personalizzato. Il servizio del pic nic è disponibile il sabato e la domenica a pranzo (da maggio a settembre). Il cestino si può ritirare tra le ore 11:00 e le 12:00; deve essere restituito entro le 17:00. I vini sono quelli dell’azienda Agricola Massucco.

Monte delle Vigne

Dal 23 Luglio fino a fine Agosto è possibile prenotare un pic nic il lunedì, martedì e venerdì. Si può scegliere un cestino del costo di 35 euro a persona che comprende la visita in cantina, una degustazione con picnic, cassetta di legno, tovaglia, calici, un piatto di formaggi e affettati tipici (Culaccia o fiocco, coppa, salame di Felino IGT), pane e focaccia, mezzo litro d’acqua, una bottiglia di vino 0,375 L oppure una bottiglia 0,75 L ogni 2 persone, crostate. Su richiesta si può avere anche una mappa dei vigneti per fare un breve trekking di 30 minuti adatto a tutti.

Saio

Da questa azienda si gode di una bellissima vista di Assisi. Camminando tra le vigne si giunge a postazioni adatte a fare un pic nic al costo di 44 euro. Nel cestino è compreso un calice di vino a persona a scelta tra 2 bianchi e 2 rossi, pane e olio extravergine d’oliva SAIO, pecorino artigianale di media stagionatura con confettura di uva SAIO, caciotta artigianale al tartufo nero, torta al testo artigianale, salumi tipici umbri artigianali, dolce della tradizione umbra, acqua minerale. Su richiesta si possono fare anche menu gluten free e vegetariani. Si prenota qui.

Bonsignore Baio e Vigne

Prenotabile da Maggio a Settembre il pic nic in questo baglio della Sicilia comincia con la visita inizia all’interno della residenza con la degustazione guidata del Cubbùro, il vino che rappresenta l’azienda. Dopo una passeggiata alla scoperta dei vigneti attorno alla tenuta, viene fornito un set con tutto il necessario per un picnic tra i filari tra cui i calici in vetro, una bottiglia di Baglio Bonsignore e stuzzichini e preparazioni di prodotti locali. Le esperienze si possono prenotare direttamente dal sito, usando il modulo contatti qui.