San Valentino a Roma: 12 ristoranti per la cena del 14 Febbraio

Che vi piaccia o non vi piaccia, vi suggeriamo 12 ristoranti super romantici dove trascorrere la serata di San Valentino a Roma.

di Lavinia Martini 9 Febbraio 2022

Forse ad alcuni di San Valentino piace esclusivamente che duri solo un giorno. O ai golosi per esempio, stuzzica che le pasticcerie tirino fuori dolci ancora più speciali, monoporzioni, torte, biscotti e cioccolatini che da ingurgitare da soli sono altrettanto buoni. Per tutti gli altri invece c’è questo articolo, in cui riuniamo 12 ristoranti di Roma dove trascorrere la sera degli innamorati, con uno o più menu speciali.

Proloco Trastevere

Nel cuore di Trastevere, il menu di San Valentino comprende i prodotti del territorio laziale e tre declinazioni diverse. Oltre a un menu di carne, anche uno vegetariano, che può facilmente diventare vegano. La prima opzione comprende: animelle in bisque di gamberi; tartare di manzo, maionese alle alici; pici freschi con mazzancolle e pancetta affumicata; tonno e vitello con maionese al carciofino; sfoglia al cacao, crema al cioccolato e peperoncino. La seconda opzione invece comprende: cavolfiore in assoluto, salsa umami; zucca, funghi, pastinaca; pici freschi con carciofi e pecorino; il carciofo ripieno di casa Proloco; frolla vegan al cacao, cremoso al cioccolato e peperoncino. Il primo al costo di 40 euro a persona, il secondo di 35 euro. Le bevande sono sempre escluse.

Osteria dell’Ingegno

Per la cena di San Valentino, è possibile sedersi di fronte alle colonne del Tempio di Adriano nel cuore di Piazza di Pietra e gustare i piatti e i vini dell’Osteria dell’Ingegno. Sul tavolo la cena prevede un menu degustazione a lume di candela, ma ci sarà la possibilità di ordinare anche alla carta. La degustazione comprende 7 portate (i “morsi d’amore”) al prezzo di 45 euro a persona con la possibilità di abbinamento con i vini a 65 euro a persona.

Jacopa

Da Jacopa il menu di San Valentino è, novità, tutto vegetariano. La proposta prevede: insalata di carciofi, gel d’uovo e spuma di pecorino; ravioli di ricotta acqua di spinaci, burro e salvia; risotto allo zafferano, funghi cardoncelli; bistecca di cavolfiore ‘mbriaco e cavolo nero; cioccolato fondente, amarena e sale maldon. Il prezzo della cena è di 45 euro a persona, bevande escluse. Si può abbinare anche la staycation al costo di 75 euro.

Le Carré Français

Da Le Carré Français per la festa degli innamorati, la chef Letiza Tognelli ha ideato un menu “à partager”, in cui tutti i piatti sono pensati per la condivisione. Il menu prevede: amuse bouche con tartare di salmone e ostriche con salsa allo Champagne; tartelletta di anatra, porcini e foie gras; quaglia farcita con sformatino di patate al burro e timo oppure filetto di spigola con patate montate all’olio evo e salsa di fumetto e tartufo; selezione di 4 formaggi e infine il dessert del pastry chef Giancarlo Bruno. Ovvero la tarte pistache framboise, una torta su base biscotto, con crema di pistacchio e semi di lampone, anch’essa da condividere. Il costo della cena è di 75 euro a persona.

Beverly

All’interno dell’Hotel Hoxton il ristorante Beverly ha preparato un menu di San Valentino ispirato a un’idea gastronomica che mixa l’approccio farm to table a quello del cibo californiano. Prevede: ostrica, cetriolo in salamoia, polvere di ketchup; pancakes di grano saraceno, caviale, asparagi; crudo di verza e mazzancolle, frutta secca, aceto di mele, miele; ravioli di spigola all’acqua pazza; reale di vitella, carciofi alla brace, jus di carne; cuore caldo al cioccolato Arriba 72% Domori. Il menu sarà disponibile dall’11 al 14 Febbraio a cena, al prezzo di 75 euro a persona, calice di champagne incluso.

Brado

Omaggio alla carne e alla cacciagione per Brado, che ha ideato un menu “tutto suo” per la serata di San Valentino. Prevede: bollicina di benvenuto; vellutata di zucca, porcini e melograno; trota salmonata dell’Alto Aniene, bagna càuda e crescione; tagliatelle al cacao, ragù di cinghiale al vino rosso e jalapeno in agrodolce; rigatone casareccio, pesto di erbe selvatiche, crudo di vitellone brado della Val Comino e aglio nero; germano reale, millefoglie di patate alle erbe aromatiche e pepe lungo; granita di sedano e limone; tartelletta al passion fruit, namelaka alla vaniglia, ganache al cioccolato fondente e caramello mou. Il menu costa 75 euro, vini e birre esclusi.

Amelia Mare & Vino

Nel grazioso bistrot di Via Tuscolana il San Valentino è tutto dedicato al mare. Lo chef Edoardo Palmieri ha preparato un menu che prevede: ostrica e bollicina; battuto di gambero rosso, gelato all’olio, pane al peperoncino; baccalà croccante, paprika, miele; gnocco alle erbe, crema di scampi, crudo di scampi; polpo BBQ, zucca, arachidi; cheesecake, croccante al lampone, basilico. Il costo è di 100 euro a persona bevande escluse.

Settimo Roman Cuisine & Terrace

Sulla bellissima terrazza di Settimo lo chef Giuseppe D’Alessio ha preparato un menu ad hoc per San Valentino. Il menu prevede: benvenuto dello chef con flûte di prosecco; croccante di mazzancolle, zucchine e scamorza affumicata con riduzione di crostacei e n’duia; tortelli rossi ripieni di scorfano e zafferano, salsa cacio e pepe; filetto di rombo in padella, in crosta di pistacchio e crema di pastinaca montata all’olio extra vergine di oliva; infine sfera di cioccolato con cuore alla passione e salsa ai frutti rossi e coccole finali. Il prezzo è di 120 euro a persona esclusi i vini.

Le Serre by Vivi

Qui il menu è alla carta, ma con piatti pensati appositamente per San Valentino da gustare a lume di candela. Si può scegliere tra: tartare di spigola in gazpacho con lamponi e melograno; nocchetti in osmosi con crema di rapa rossa, fonduta di taleggio allo zafferano e rainbow di petali di fiori disidratati; sovracoscia di Faraona CBT (cotta a bassa temperatura) al curry verde con chutney al mango e zenzero; Red velvet a cuori con coulis di lampone.Ad accompagnare, c’è il cocktail speciale di San Valentino My Spicy Valentine firmato dalla Head Bartender Sara Paternesi, con vodka infusa al melograno e menta, Galliano Aperitivo, liquore di lychees, sciroppo di arancia, limone e aquafaba, decorato con fiori di malva e polvere di lamponi.

Ristorante Tazio

All’interno dell’hotel Anantara Palazzo Naiadi Rome, l’Executive Chef Niko Sinisgalli, presenterà per la cena di San Valentino uno speciale menù degustazione per una cena a lume di candela. Il menù prevede: astice e topinambour, fregola sarda mantecata con gamberi viola, porri e salsa di soia; Plin con stracotto di maialino di cinta Senese con pepe Timut e fonduta di parmigiano DOP al mirto, anatra alla piastra con il suo foie gras e mostarda di mela annurca all’anice stellato; dolce di San Valentino e una ricca selezione di piccola pasticceria. Il prezzo per persona è di 140 euro con la possibilità di scegliere anche l’abbinamento dei vini.

Ristorante Adelaide

Lo chef Gabriele Muro del ristorante Adelaide all’interno dell’Hotel Vilòn ha preparato un menu di diverse portate ispirato a San Valentino. Si chiama Vilòve e costa 150 euro a persona, bevande escluse. Per una serata ancora più intima si può scegliere di prenotare la sala della piccola quadreria che dà sul patio, dove ad accogliere gli ospiti c’è un divano e un unico tavolo circondato da quadri.

Ristorante La Terrazza

Sono bravi tutti ad innamorarsi con una terrazza che dà sulla bellezza di Roma. E infatti qui, presso il ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden, lo chef Fabio Ciervo ha preparato un menu speciale proprio per questa ricorrenza. Prevede: benvenuto dello chef, terrina di fegato d’anatra con pan di spezie e pera, ravioli ripieni di nero di seppia e molluschi, granchio, maialino iberico e tartufo nero; zabaione, limone amalfitano e olio extravergine di oliva; caffè e piccola pasticceria. Il costo è di 240 euro a persona, bevande escluse.