5 caseifici da visitare in Italia durante l’Open Day di Caseifici Agricoli, il 10 e l’11 settembre

Sabato 10 e domenica 11 Settembre quasi 60 caseifici sono aperti per l'open day di Caseifici Agricoli in tutta Italia: ve ne consigliamo 5 da visitare.

di Lavinia Martini 9 Settembre 2022

Siete mai stati in un caseificio? Se la risposta è sì, questo articolo è per voi. Se la risposta è no, sappiate che vi state perdendo animali, formaggio e storie fantastiche di uomini e donne che mettono in relazione queste due cose: l’Open Day di Caseifici Agricoli che si svolgerà quest’anno il 10 e l’11 Settembre. Un’occasione per assaggiare formaggi realizzati in modo artigianale nel rispetto del territorio e con il desiderio di raccontarlo.

L’obiettivo della manifestazione, giunto alla quinta edizione, è quello di avvicinare un pubblico sensibile e interessato al mondo caseario, per far capire come funziona un’azienda che alleva animali da latte e produce formaggi. E poi c’è il desiderio di vedere direttamente gli animali, assaggiare formaggi e stare all’aria aperta, per questo la manifestazione si svolge di solito quando l’erba e gli alberi sono ancora rigogliosi e gli animali possono stare all’aria aperta. Le regioni rappresentate saranno 15 con i caseifici aderenti. Per partecipare alle iniziative proposte all’interno di questi due giorni, diverse per ogni realtà, si può consultare il sito di caseifici agricoli dove c’è una parte specifica per le prenotazioni. Noi intanto vi consigliamo 5 caseifici da visitare in queste due giornate tra le quasi 60 attività aderenti.

Azienda Agricola Cofone in Calabria

L’azienda agricola Cofone è situata in Sila Greca, nel comune di Acri (Cs), a 1150 m di altitudine sul livello del mare. Qui vengono allevati bovini da latte di varie razze allo stato semi brado, che si nutrono esclusivamente di erba, fieno e cereali di propria produzione. Nel caseificio viene prodotto soprattutto caciocavallo, tipico della zona, ma anche caciotte, ricotte, giungate, robiole ed aromatizzati. Da 3 anni si è aggiunto anche il gelato agricolo. In occasione dell’open day si può visitare la stalla e il caseificio e fare una degustazione al costo di 10 euro.

Le Capre di Capradosso nelle Marche

Questa azienda agricola ha un piccolo allevamento composto da 70 capre, 35 pecore e 3 mucche. Gli animali riposano la notte nelle stalle e durante tutta la giornata sono al pascolo tranne nel periodo invernale o durante le giornate di pioggia. Vengono alimentati principalmente al pascolo e quando sono in stalla con fieno, durante la mungitura con cereali misti di produzione propria. Nel caseificio vengono prodotti formaggi caprini, ovini, vaccini e a latte misto con la lavorazione del latte crudo. In occasione dell’open day si può visitare la stalla e il caseificio e fare una degustazione al costo di 10 euro con un bicchiere di vino biologico.

Latteria di Aviano

Si tratta di un caseificio storico che nasce nel 1919 nella pedemontana pordenonese ai piedi del Monte Cavallo. Rilevato nel 2012 dalla famiglia Del Ben produce oltre 60 tipologie di formaggi in maniera artigianale valorizzando le specialità tradizionali del territorio ma con un pizzico di innovazione. Viene lavorato prevalentemente latte vaccino ma anche bufalino e caprino tutto proveniente da stalle situate a pochi chilometri dal caseificio. I prodotti tradizionali sono il latterai che arriva anche oltre i 24 mesi di stagionatura, il Frico, il frant ma anche i prodotti freschi come le caciotte, le mozzarelle, anche di latte di bufala, la burrata, la ricotta fresca o affumicata e molti affinamenti come i formaggi ubriacati o stagionati nel fieno o nella paglia. In occasione dell’open day si può visitare la stalla e il caseificio e fare una degustazione al costo di 10 euro.

Azienda Agricola Dolce Fiorita in Liguria

Andiamo in Liguria per una piccola azienda agricola a conduzione familiare situata sulle colline che sovrastano l’insenatura di Rapallo. Qui nel Tigullio Dolce Fiorita alleva vacche Cabannine (presidio Slow Food), capre Saanen, galline, polli e conigli. Con il latte munto a mano degli animali vengono prodotti formaggi con latte crudo 100%, sia freschi che stagionati ma anche miele millefiori. In occasione dell’open day si può visitare la stalla e il caseificio e fare una degustazione al costo di 10 euro.

Cabigliera&Zidda Formaggi in Sardegna

Questa piccola agricola a conduzione familiare si trova a Ozieri, nel Logudoro, una delle aree più fertili della Sardegna, che si estende nella parte centro settentrionale dell’isola. Qui si allevano pecore di razza Sarda e vacche Sardo-Brune, al pascolo. Nel minicaseificio aziendale viene trasformato il latte seguendo una linea di produzione strettamente legata alla tradizione, con lavorazione a latte crudo nel paiolo in rame, e la stagionatura in cantina, su assi di legno. Qui vengono realizzati formaggi del territorio come pecorini a pasta semicotta più o meno stagionati, formaggio vaccino a pasta filata “sa panedda” e a pasta cotta tipo Greviera (ad Ozieri dalla fine del 1800 si produce un formaggio che segue la stessa tecnologia della Gruyere Svizzera, in seguito al viaggio di alcuni allevatori di bovini che insieme ai tori di razza Bruna, importarono anche questa tecnologia casearia), oltre a ricotta fresca e salata. Per l’Open Day si può visitare all’azienda, assistere alla lavorazione del formaggio e della pasta filata, degustare i formaggi di produzione proprio con pane, vino e acqua. Il costo è di 25€ per gli adulti, 45€ per la coppia, 15€ per i bambini da 3 a 10 anni e gratis fino a 3 anni.