Volete comprare le uova di cioccolato e vivete a Roma? Abbiamo scelto per voi gli indirizzi dove andare per questa Pasqua 2022.

di Lavinia Martini 1 Aprile 2022

Forse Roma non è la città migliore del mondo per gli amanti del cioccolato, forse non c’è una tradizione corposa di lavorazione del cioccolato, di cioccolatieri e cioccolaterie, tuttavia qualcosa c’è, per chi sa cercare. Per la Pasqua 2022 abbiamo raccolto una serie di indirizzi dove comprare le uova di cioccolato da regalare o tenersi strette strette, tra Roma e dintorni.

Per il panorama nazionale, invece, vi rimandiamo al pezzone di Caterina Vianello, che ha raccolto il best of di quanto possiate acquistare (online, si intende) un po’ da tutta l’Italia.

Cioccolateria Velt

Cominciano da una recente apertura nel mondo della cioccolateria, una boutique di cioccolato e pasticceria firmata dalla giovane pastry chef Livia Tommasino. In occasione delle Pasqua è possibile acquistare uova di cioccolato di diverse dimensioni, ingredienti e decorazioni. Si possono anche prenotare utilizzando i recapiti della cioccolateria.

Giuliani

Il riferimento romano per i marron glacés si chiama Giuliani. Qui si possono trovare prodotti di cioccolateria tutto l’anno e proprio in questo periodo, le uova di cioccolato, acquistabili anche sullo shop online. C’è il sontuoso uovo di cioccolato fondente lavorato e traforato, un vero pezzo d’arte, a 65 euro. Poi tre opzioni dell’uovo di cioccolato classico, realizzato sia con cioccolato fondente che con cioccolato al latte, nelle versioni da 300, 450, 600 grammi.

Pasticceria Walter Musco Bompiani

Le creazioni del pastry chef Walter Musco travalicano sempre il mondo della pasticceria per avvicinarsi all’arte. Quest’anno saranno disponibili tre tipologie di uova: quello bianco con crema alla nocciola 100%, con cioccolato bianco Opalys 33, cioccolato latte Jivara 40, pasta nocciola, caramello e sale, poi quello al cioccolato fondente 55 % con frutto della passione, infine quello al cioccolato fondente 55% con crema al pistacchio 100%, cioccolato latte Jivara 40, pasta di pistacchio, mandorle, caramello e sale.

Inoltre dal 1 Aprile sarà inaugurata la mostra delle uova di Pasqua, nel cui nome si legge un omaggio a Franco Battiato (si chiama “Voglio vederti danzare“), e prevederà l’esposizione di una serie di uova uniche che omaggiano la danza, e saranno dedicate ad artisti come Mirò, Chagall, Picasso, Depero, De Chirico, Matisse e Burri; a couturier come Chanel, Versace, Givenchy, Miyake e Capucci; a ballerini come Carla Fracci, Michael Clark, Lindsay Kemp e Piana Bausch; a coreografi e costumisti come Sonia Biacchi, Alwin Nikolais, Moses Pendleton, Leon Bakst, Oskar Schlemmer e Jerome Kaplan. La loro esecuzione artigianale è stata curata interamente dal laboratorio della pasticceria, usando unicamente cioccolato e colori alimentari.

Said dal 1923

La sede dell’antica fabbrica di cioccolato di Roma si prepara alla Pasqua con una selezione molto ampia. Tra le diverse creazioni, si possono trovare: uova di cioccolato fondente al latte, in diverse pesature, poi uovo di cioccolato fondente 100%, uovo di cioccolato al peperoncino, uovo al sale rosa dell’Himalaya, uovo di gran gru di cioccolato di morogoro fondente, uovo di gran cru di cioccolato latino fondente, uovo di cioccolato fondente all’arancia, uovo di cioccolato gianduia, uovo di cioccolato con pistacchio, uovo con perle croccanti, con nocciole, con mandorle, con grué. Disponibili anche diverse fasce di prezzo.

Grezzo Raw Chocolate

Le uova di cioccolato di Grezzo, pasticceria nata nel 2014 proprio a Roma, sono crudiste, vegane, biologiche e senza glutine, con cioccolato crudo proveniente dal Perù. Oltre a tante altre specialità, quest’anno si potrà assaggiare per la prima volta un nuovo uovo di cioccolato crudo con una percentuale di cacao dell’85% dolcificato con eritritolo. Disponibili in diverse pezzature, anche con granella di nocciole.

Le Levain

Arrivano in tutta Italia le uova firmate dal pasticciere Giuseppe Solfrizzi. Si può scegliere tra due tipologie di uova: l’Oeuf Gourmand Pistache, con Cioccolato bianco Valrhona, vaniglia del Madagascar, pralinato al pistacchio e pistacchi interi, e l’Oeuf Gourmand Pop Corn con Cioccolato fondente Valrhona, pralinato al popcorn, caramello al burro salato, popcorn caramellati. Il primo è nella dimensione da 260 gr e costa 32 euro, il secondo nella dimensione da 500 gr e costa 48 euro.

Grué

Nella pasticceria guidata da Marta Boccanera e Felice Venanzi sono molte le opzioni per le uova di cioccolato. Ci sono quelle artistiche nei tre cioccolati classici, con i colori di Grué: il fucsia, l’ottanio e il dorato. Poi quelle con frutta secca pralinata, quelle con cioccolato al latte 33% Madagascar con note di caramello e nocciole Pralinate IGP del Piemonte o con cioccolato bianco Ivoire e pistacchi siciliani pralinati; con cioccolato fondente 55% con noci Pecan e Grué di cacao.

D’Antoni

In questa pasticceria le protagoniste saranno le uova con sorpresa, per bambini e adulti, quindi a tema supereroi della Marvel e personaggi della Walt Disney, ma anche al cioccolato fondente e bigusto con cioccolati al latte e bianco. Per tutti invece, ci sono le uova con cremino di pistacchio, nocciola o al cioccolato al passion fruit.

Divino

Nella pasticceria e cioccolateria di Aprilia le proposte sono moltissime. Ci sono sia le creazioni ormai divenute classiche, come l’uovo al cioccolato bianco che sembra un uovo vero, l’uovo “barocco” marmorizzato, con cioccolato bianco e al latte, l’uovo di cioccolato al latte con sopra del cioccolato bianco, l’uovo arcobaleno al cioccolato bianco, con diversi colori come decorazione, realizzati con dei coloranti alimentari naturali. Tra le proposte più particolari invece, le creazioni che ricordano la natura e i suoi animali, e poi l’uovo gioiello realizzato grazie alla collaborazione con un orafo di Aprilia, dal colore nero con sfumature dorate e preziosa sorpresa.

Sintesi

Nel ristorante di Ariccia, le uova vengono realizzate dallo chef e pastry chef Matteo Compagnucci con all’interno il cioccolato Caramelia Valrhona realizzato con cioccolato al latte e caramello e le mandorle tostate, mentre all’esterno il cioccolato Abinao 85% Valrhona. La sorpresa di quest’anno è un petit four ideato dagli chef Sara Scarsella e Matteo per omaggiare due produttori e fornitori locali: Zafferano Monticiano e Cacao Crudo. Le uova sono disponibili soltanto su ordinazione ed in edizione limitata, nella pesatura da 500 gr, al costo di 35€.