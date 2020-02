Dieta tisanoreica, menù e regole: ecco una delle alimentazioni preconfezionate che ha avuto più successo e che promette risultati fenomenali. Ideata da Gianluca Mech – che si definisce il personal wellner delle star – è un’alimentazione ipoglicidica, normoproteica e ipocalorica che garantisce un dimagrimento importante in poco tempo. Sarà vero?

Tisanoreica… ovvero?

Ciò che riporta il sito ufficiale del marchio registrato da Gianluca Mech, è quanto: “(la dieta Tisanoreica) permette di nutrire l’organismo con completezza anche in una fase di parziale squilibro come quella del dimagrimento, avvalendosi, per dispiegare tutta la sua efficacia, anche del potente supporto delle piante officinali (…) innovativo “Protocollo globale della Dieta Tisanoreica®” elaborato e testato in collaborazione con il Mech Lab dell’Università di Padova (…) Un vero e proprio “protocollo” (scientifico ndr) che costituisce un nuovo approccio al dimagrimento”.

In molti paragonano la dieta Tisanoreica con la dieta chetogenica, ma a quanto pare sono differenti: sempre leggendo sulle fonti ufficiali, la tisanoreica sarebbe consapevole dei rischi per l’organismo che una cheto diet potrebbe portare, e sarebbe studiata in modo tale da non far correre gli stessi rischi alle persone.

Erbe e prodotti confezionati

La dieta Tisanoreica prevede anche la decottopia ovvero la “terapia delle 10 erbe” che accompagna tutte le fasi della dieta e molti dei parti principali previsti da questo regime, per massimizzarne gli effetti. Inoltre, il metodo Tisanoreica prevede anche prodotti alimentari appartenenti al brand: questi possono essere tisane, concentrati vitaminici, ma anche snack come plumcake, biscotti e bevande al cappuccino.

Le fasi

La Tisanoreica prevede tre fasi ben precise: la fase intensiva che prevede totale eliminazione degli zuccheri e molti prodotti confezionati del brand, la fase di stabilizzazione che reintroduce solo pochi carboidrati a basso indice glicemico e la fase a vita style che è un regime alimentare personalizzato e a lungo termine.

Il menù

Ecco, in un giorno, un menù di dieta tisanoreica per dimagrire: dalla colazione alla cena, includendo gli spuntini. Ricordiamo e mettiamo in chiaro che si tratta di un esempio generico che ha solo scopo informativo: non va messo in pratica. Un giorno nella fase intensiva di Tisanoreica prevede:

colazione : caffè o tè non zuccherati + integratore o decotto Tisanoreica;

: caffè o tè non zuccherati + integratore o decotto Tisanoreica; pranzo : verdure tra quelle consentite + pietanza Tisanoreica;

: verdure tra quelle consentite + pietanza Tisanoreica; merenda : caffè o tè non zuccherati + integratore o decotto Tisanoreica;

: caffè o tè non zuccherati + integratore o decotto Tisanoreica; cena: verdure tra quelle consentite + pietanza Tisanoreica + carne bianca o pesce o uova;

La fase di stabilizzazione è praticamente identica, ma al posto della pietanza Tisanoreica per il pranzo è prevista una porzione di proteine come per la cena.