L’Europa ci controlla la pattumiera? Cos’è questa nuova norma che punta a ridurre gli sprechi alimentari

Dal 2030 saremo obbligati a ridurre gli sprechi alimentari del 30%. Ma chi? tutti, o quasi: produttori, ristoranti e venditori al dettaglio, ma anche famiglie. Ce lo chiede l’Europa, come sempre. Ora però, prima di iniziare a protestare contro l’UE che addirittura ci viene ad aprire il sacchetto della spazzatura per controllare cosa buttiamo, vediamo precisamente di cosa si tratta. E potremmo scoprire che le cose non sono così terribili: anzi forse si doveva fare di più.

La nuova normativa europea sui rifiuti alimentari

Innanzitutto la nuova normativa europea sugli sprechi alimentari non è ancora legge. È stato per ora trovato un accordo tra parlamentari e Consiglio dei ministri, dopo l’approvazione del Parlamento in prima lettura: a questo punto il Consiglio dovrà adottare formalmente il provvedimento, che poi passerà all’assemblea per la seconda lettura (ebbene sì, il procedimento legislativo europeo è lungo e complesso – questo per chi pensa che a Bruxelles si svegliano una mattina e si inventano un altro bizzarro obbligo senza starci troppo a riflettere).

In secondo luogo, le regole anche dopo l’approvazione non si applicheranno subito, ma dal 2030. E come sempre dovranno passare per una esecuzione e messa in atto da parte delle norme delle singole nazioni.

Bene, ma cosa viene previsto in concreto? Che si dovrà ridurre la produzione di rifiuti alimentari: del 10% per chi lavora e trasforma il cibo, del 30% procapite per vendita al dettaglio, ristoranti, servizi alimentari e famiglie. Attenzione perché queste percentuali andranno calcolate sugli sprechi misurati nel biennio 2021-2023, anni rispetto ai quali il processo di riduzione dovrebbe essere già iniziato.

E come si diceva, saranno le singole nazioni che dovranno mettere in campo misure per spingere gli operatori economici a prevenire gli sprechi, e a rendere più semplici le donazioni di alimenti non venduti (che siano sicuri per il consumo umano). L’accordo parla poi anche del settore tessile, provando a mettere limiti agli sprechi del cosiddetto fast fashion.

Anna Zalewska, eurodeputata conservatrice che ha seguito la trattativa per il Parlamento, ha dichiarato: “Durante il round finale di negoziati, il Parlamento è riuscito a garantire disposizioni che assicurano che lo spreco alimentare e lo spreco tessile come parte dei rifiuti urbani saranno ulteriormente ridotti. Siamo riusciti a garantire disposizioni fattibili e realistiche affinché gli Stati membri implementino politiche di riduzione dello spreco alimentare e siamo riusciti a garantire che il settore agricolo non subisca un impatto negativo”. Su questo torniamo a breve.

Sprechi alimentari, quanto costa il food waste

Se ci fosse qualche dubbio sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari, si consideri che nel 2022 all’interno della sola Unione Europea il food waste è arrivato quasi a sessanta milioni di tonnellate. Vogliamo metterla in termini economici? Si tratta di 132 miliardi di euro gettati letteralmente nella munnezza. Vogliamo metterla in termini di equità sociale? Non c’è bisogno di andare a disturbare i bambini africani che muoiono di fame, come ci dicevano quando eravamo piccoli, dato che sempre qui in Europa ci sono 37 milioni di persone che possono permettersi un pasto completo solo una volta ogni due giorni.

Chi sono i responsabili del food waste? Circa il 54% viene prodotto nelle famiglie, pari a 72 kg pro capite, mentre il resto viene perso e sprecato nella filiera, tra cui aziende agricole (produzione primaria: 10 kg), industria manifatturiera (25 kg), ristoranti e servizi di ristorazione (15 kg), vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione (11 kg).

A chi si applicano le nuove norme (e a chi no)

Se facciamo mente locale, tra i vari soggetti che saranno coinvolti dai nuovi obblighi, mancano gli agricoltori: la produzione primaria è stata volutamente tenuta fuori dalla normativa, per non danneggiare economicamente il settore. Eppure secondo i dati WWF le perdite e gli spechi di cibo alla fonte ammontano a quasi 90 milioni di tonnellate. Stando alle stime dell’organizzazione indipendente Feedback EU, l’Unione spreca più cibo di quanto importa.

Dal lato opposto della filiera, sicuramente gli sprechi maggiori avvengono a livello del consumatore finale: essendo parcellizzati e dispersi, saranno anche i più difficili da controllare. La proposta di regolamentazione UE non entra nel dettaglio: sicuramente ci è difficile immaginare un funzionario europeo per ogni famiglia che si siede con noi a tavola e ci dice Finisci quello che hai nel piatto! Ma qualcosa dovremo inventarci.

Critiche ambientaliste

Si doveva fare di più? La stessa proposta passata qualche giorno fa è un compromesso al ribasso: il Parlamento aveva chiesto che le riduzioni fossero rispettivamente del 20% e 40%, ma durante il negoziato si è tornati alla formulazione originaria della Commissione europea, che aveva preso l’iniziativa nel 2023.

C’è chi dice che è poco, e sembra poco anche rispetto a quanto dice la stessa UE in altri documenti: per esempio gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile parlavano di dimezzare il food waste entro il 2030.

L’UE “è di fatto intenzionata a fallire”, è il giudizio tranchant di Martin Bowman, responsabile senior policy and campaigns di Feedback EU, ”per aver limitato i termini del dibattito a obiettivi bassi fin dall’inizio, in particolare per la produzione manifatturiera e primaria”.

“Ancora in attesa dell’adozione definitiva del testo, i decisori politici del Parlamento europeo hanno messo da parte la precedente posizione dell’istituzione sugli obiettivi di spreco alimentare dopo lo spostamento politico a destra”, ha affermato l’associazione Zero Waste Europe, criticando la “debole ambizione” dell’UE e notando che la maggior parte degli stati membri “si è fortemente opposta a misure più severe”.

Ma non tutti la pensano così: Liz Goodwin, direttrice del settore food waste il World Resources Institute, ha sottolineato che “che questi sono i primi obiettivi legalmente vincolanti al mondo, non solo intenzioni o scopi che i paesi possono facilmente disattendere”.