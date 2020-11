Birra a domicilio a Roma: l’artigianale delivery della Capitale

Dove e come ordinare birra a domicilio (birra artigianale, si intende) a Roma mentre i pub sono forzati a orari innaturali (bello bere a pranzo, per carità, ma logisticamente difficile) e la filiera indipendente in seria difficoltà: insomma, come fare la vostra parte e bere bene nella Capitale durante questa seconda ondata di Coronavirus, se una pinta al banco prima delle 18 proprio non fa per voi.

Luppolo Station

Luppolo Station era stato, durante il primo lockdown, tra i primi locali a reagire prontamente alla situazione d’emergenza. Anche adesso, con il Lazio zona gialla e le aperture del pranzo, continua ad offrire growlers direttamente dalle proprie spine, bottiglie, lattine e piatti; con un servizio di consegna a domicilio curato direttamente o tramite JustEat. Info e prenotazioni allo 0658332681.

Luppolo 12 Bottle Shop

Il bottle shop annesso al Luppolo12 di San Lorenzo effettua consegna same day su tutta Roma, dalle 12 alle 21, mettendo a disposizione la propria eccellente selezione di bottiglie, lattine e fustini: info e ordini tramite i canali social del negozio.

Birra Piu’

Il celebre pub e beer shop del Pigneto mette a disposizione dell’asporto la sua cantina di ricerca e le sue frigovetrine, con un ampissimo elenco di bottiglie e lattine, oltre che le spine del giorno recapitate a casa in crowler da 50cl (lattine confezionate al momento direttamente al pub. Ordini tramite il servizio Homebeer.

Fermento Bufalotta Beer Bar

Anche il punto vendita della storica catena romana di beer shop, dalla sua roccaforte a Nord-Est, consegna a casa, sia growler preparati freschi dalle spine che bottiglie e lattine. Info e ordini al 3339083643.

Ma che siete venuti a fa’

Continua il servizio di delivery già inaugurato a Marzo il Ma Che Siete Venuti a Fa’, tra gli epicentri assoluti del movimento artigianale mondiale! Disponibili a casa growler da 75cl, appena spinati dalle vie del pub. Taplist aggiornata sulla pagina Yhop del locale, ordini telefonici allo 0642918213 con orario 11-20.

Kombeer BirreriArtigianale

Vi porta a casa le sue spine fresche fresche, in growler da 1L, il Kombeer di Porta Pia; che prevede di partire con le consegne anche per l’offerta food entro la prossima settimana. È possibile consultare la taplist del giorno sui canali social del locale, per poi effettuare gli ordini via Whatsapp al 3925198453.

Pork’n’Roll

Gli industriosi fratelli Roccia vi portano a casa l’esperienza completa del loro agripub sospeso tra il Foggiano e il Tiburtino: salumi e carni da maiali allevati in proprio trasformati in ricette da sbavare, grandi birre e uno spirito 100% rock’n’roll! In consegna dalle 18 alle 23 con UberEats.

Craft

La sede di piazza Guido Crepax del pub pensato “for good times” vi porta a casa growler in vetro da litro, crowler (lattine) da 50cl e una selezione del menu incentrata su sfizi e pizze del giorno. Dopo aver letto il menu, è possibile ordinare inviando un messaggio ai profili social del locale.

King Arthur

Il “Re” c’è! La selezione di birre artigianali, gli spirits, e non meno importanti i grandissimi hamburger e la cucina dello storico locale di Ciampino sono disponibili in un delivery curato direttamente dal locale. Dopo aver scelto ciò che preferite dal menu, contattate a partire dalle 17.00 lo 0679321531 per ordini e informazioni.

Treefolk’s

L’ultimo (ri)nato nella famiglia romana dei grandi pub di birra artigianale opta per un servizio delivery intelligente e raffinato; esattamente come l’atmosfera che si respira nelle sue sale: box tematici preallestiti con abbinamenti cibo e cocktail, pensati per l’aperitivo con birre inglesi e sfizi, o da assemblare liberamente scegliendo alla carta. Consultate il menu e ordinate tramite l’app proprietaria del locale, oppure tramite JustEat e Cosaporto.

Blend Food&Drink

Il locale di Alberto Madau al Torrino è una creatura polifunzionale specializzata in birre di qualità, cocktails e una cucina multiforme, che spazia dagli hamburger, alla pinsa, al poké. Consultate il menu delivery e ordinate tramite WhatsApp al 3205640555.

16Birra

A ridosso di Porta Furba, questo locale promettente ha avuto la sfortuna di inaugurare sostanzialmente a ridosso del primo lockdown: ciononostante, ha reagito con una prontezza di spirito davvero ammirevole alle circostanze avverse, facendosi notare grazie a una spiccata e ironica “personalità” che emerge tanto dall’offerta, che dall’accattivante veste grafica in cui è presentata. Consultate i menu sul sito ufficiale, poi ordinate telefonicamente al 3496882598!

Gentle Boozers

Uno dei locali in assoluto preferiti dai beer geek romani debutta finalmente con un proprio servizio delivery, gestito direttamente, da San Paolo con furore! Consultate il menu su Yhop, quindi procedete all’ordine utilizzando i canali social del locale, o WhatsApp ai numeri 3462109340 e 339703498; specificando nome, indirizzo, numero di telefono e metodo di pagamento (accettati contanti, bonifico e Satispay).

The Factory

La buona hamburgeria e pub del Pigneto, nonostante non possa consegnarvi a domicilio i morbidi divani Chesterfield e la sua atmosfera calda e amichevole, vi porta a casa i suoi piatti (e le sue birre, ovviamente!) tutti i giorni fino alle 22, tramite Glovo e Homebeer.

Birrificio Marconi

Il caloroso pub-che-più-pub-non-si-può di via Fermi vi porta a casa la sua buona selezione di birre artigianali e i suoi piatti (ottimi hamburger in testa, consultate il menu completo), con servizio di consegna diretto se vivete in zona Viale Marconi: in tal caso, ordinate telefonicamente chiamando lo 0689538496. Disponibili e attivi anche su altre zone i servizi delivery con JustEat, Deliveroo e Homebeer.

Alvarado Street

Consegne a domicilio al grido programmatico di “Stay Drunk, Stay Alvarado”: il dinamico duo di gestori vi porta a casa l’esperienza dell’alternative pub del Pigneto, con ordini da effettuare tramite le pagine social del locale o via Whatsapp, scrivendo ai numeri 3497218807 e 3336880740. Elenco delle birre disponibili consultando Yhop.

Redrum

Gli hamburger, la cucina e le birre del locale d’ispirazione kinghiana/kubrickiana di via Ostiense adesso vi raggiungono sul divano (ma non c’è da avere paura!) – potete ordinarli via WhatsApp al numero 3387101812, oppure tramite JustEat e Homebeer.

Hopside

Pub conosciuto per la birra artigianale almeno quanto lo è per la sua variegata e curata cucina, l’Hopside di Ostiense ha optato per effettuare consegne a domicilio con servizio diretto: consultate il menu e la taplist, poi ordinate telefonicamente allo 0669313081.

La Piccola Abbazia

Dietro il nome di questo locale dell’Appio-Tuscolano, che farebbe pensare immediatamente al Belgio, si cela sì un’offerta di birre che partendo dalle Ardenne arriva a tutto il mondo, ma abbinata a un’offerta gastronomica interessante da smokehouse del Tennessee: barbecue, pastrami e hamburger, oltre che ovviamente i nettari che sgorgano dai 9 rubinetti, sono adesso disponibili in consegna diretta (chiamando lo 0647548603, qui il menu) o tramite Homebeer.

Sam Beer Shop

Consegna a casa anche per il fornito craft pub e beer shop di Viale dell’Aeronautica, che serve direttamente con un proprio servizio di delivery una zona decisamente estesa (da Tor Marancia a Trigoria, passando per Eur, Castel di Leva, Laurentino). Ordini e taplist aggiornata sui canali social del locale, e via telefono o Whatsapp ai numeri 3407479488 e 3921265335, minimo d’ordine fissato a 20€ e consegna in giornata per ordini effettuati entro le 20.

Birrifici

Jungle Juice, dall’alto degli stabilimenti in via del Mandrione, ha scelto per servire Roma una formula ibrida tra ecommerce e delivery: se vivete dentro al GRA, acquistando sullo shop di JJ, potrete selezionare l’opzione di consegna “Speedy Jungle” che garantisce consegna same day per tutti gli ordini effettuati entro le 16. La parte migliore? La consegna a domicilio è gratuita a partire dai 45€ di spesa!

Strategia glocal anche per i ragazzoni di Rebel’s, che entro il GRA consegnano in giornata le birre ordinate sul loro shop online. Disponibile al momento anche lo speciale pack natalizio “Always Drink Together” che include 8 birre, due t-shirt, e l’occorrente per un albero di Natale a tutto craft: un festone luminoso ed i ganci per appendere all’abete le lattine ormai vuote!