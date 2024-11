Birrificio Italiano Spirits: come sono i nuovi distillati di Agostino Arioli

Agostino Arioli, aka Birrificio Italiano, non è certo il primo birraio della Penisola a differenziare la produzione con una linea di spirits. Ma il suo ruolo pionieristico nella birra artigianale italiana – una produzione iniziata nel 1996, tutt’ora arriva nella sede di Lurago Marinone, dove oltre agli impianti, è attiva la tap room, la prima storicamente aperta in Italia – ci suggerisce di attenzionare la sua novità.

Per chi non fosse molto avvezzo alla birra craft, Arioli è l’uomo della Tipopils, pils di ispirazione tedesca che ha segnato la storia (brassicola) per essere stata la prima birra a bassa fermentazione al mondo ad aver utilizzato il dry hopping e, aggiungerei, per l’ incredibile equilibrio tra malto e luppolo. Già anni fa aggiunse alla sua gamma di birre tradizionali (pils, ipa, bock) e più sperimentali la linea spumantizzata. Ora sigilla la sua profonda passione per i processi di distillazione e per il mondo della mixology con una linea di spiriti composta da un amaro, un aperitivo, un gin ed un bierbrand (termine con cui si indica un liquore prodotto dalla distillazione della birra) proposto in 4 versioni, prodotta da distilleria Strada Ferrata.

Birrificio Italiano Spirits: Prova d’assaggio

Dal primo sorso di Marasso capiamo di trovirsi di fronte ad un amaro che viene dalla testa di un birrario che ha pensato all’appassionato di birra per il quale il gusto dell’ amaro è un elemento imprescindibile. Al palato risulta poco dolce, molto aromatico per l’impiego di 16 botaniche differenti tra cui spiccano pepe rosa, dragoncello e finocchietto. Se ne suggerisce l’uso in miscelazione ma, secondo me, si esprime meglio da solo, in purezza. (prezzo bottiglia 70 cl 25,00€)

Drytto è un Gin London Dry, abbastanza secco, in cui oltre alle classiche botaniche all’olfatto emergono note delicate di combawa (kaffir lime) e cenni di pepe nero. Assaggiato anche in purezza, mi ha convinto maggiormente la versione Gin & Tonic preparata con un’acqua tonica neutra. (prezzo bottiglia 70 cl 43,00€)

Capparis è un aperitivo ottenuto dalla macerazione alcolica di capperi e botaniche piuttosto caratterizzanti come l’assenzio e la quassia amara. Con le sue note sapide è un prodotto estremamente versatile. Godibile da solo o in una versione contemporanea di Dirty Martini o Bloody Mary. (prezzo bottiglia 70 cl 36,00€ )

Albedo è il termine con cui si intende la parte bianca della buccia di agrumi ma anche un passaggio della fermentazione alcolica. Da qui l’ispirazione per un distillato realizzato con blend di birre del Birrificio Italiano e declinato in 4 diverse versioni: una in purezza (prezzo bottiglia 50 cl 25,00€), le altre tre caratterizzate da un passaggio in tonneaux di Moscato Giallo altoatesino per 4 anni. (prezzo bottiglia 50 cl 55,00€)

Di queste bottiglie, un terzo completa l’invecchiamento nella medesima botte, mentre dei rimanenti due terzi uno attraversa un finishing in botte da rhum della Martinica, l’altro in botte di whisky torbato.

Prodotti complessi e ricercati che confermano una forte liaison della linea tra il mondo della fermentazione, dove tutto ha avuto origine, e quello più alchemico della distillazione. I prodotti Birrificio Italiano Spirits sono disponibili nei canali distributivi classici del birrificio e nel locale Birrificio Italiano Milano, dove sono anche protagonisti della cocktail list.