Bollicine per Capodanno: 14 bottiglie sotto i 30 euro per brindare al 2023 come si deve

14 bottiglie sotto i 30 euro perfette per festeggiare il Capodanno 2023: i brindisi consigliati da noi tra Metodo Classico e Metodo Ancestrale italiani.

di Valentina Dirindin 26 Dicembre 2022

Per quanto tutti provino a decontestualizzare le bollicine, resiste ancora il filo a doppia mandata che le lega alle Feste e in particolare al Capodanno. D’altronde, non c’è saluto al nuovo anno che non comporti il suono di un tappo che salta, e alla fine piace così anche a noi, cultori della bolla a tutto pasto.

Peraltro nel mare magnum degli spumanti è facile perdersi. Ecco quindi una veloce guida per un brindisi meritevole, spendendo meno di 30 euro.

Alta Langa Rosé Brut Riserva Cascina Pastori Colombo

Un bell’Alta Langa minerale, da uve 100% Pinot nero, che portano con loro interessanti sentori di sottobosco. Bella freschezza e grande struttura, dovuta a 60 mesi di permanenza sui lieviti. Si trova in vendita (ad esempio su Call me Wine) intorno ai 25 euro.

4478 Nobleffervescence

4478 Nobleffervescence è lo spumante Metodo Classico de La Crotta di Vegneron, storica coperativa di Chambave. Ottenuto da uve di Pinot in purezza, è caratterizzato da una bella acidità conferita dall’altitudine e dall’esposizione delle vigne. Qui è in offerta a 18 euro.

Alta Langa Oudeis Enrico Serafino

Uno dei migliori Alta Langa per rapporto qualità prezzo è quello di Enrico Serafino, storica cantina di Canale. Beverino, piacevole, con una sapidità e una freschezza equilibrate, è il vino perfetto per il brindisi. Costa 24 euro, ma se volete farvi un regalo e spendere qualcosina di più, potete anche comprare lo Zero Riserva Pas Dosé.

Contratto Cuvée Novecento Pas Dosé Metodo Classico

Contratto ha riconvertito la sua produzione sull’Alta Langa, con risultati bellissimi: uno di questi è il bianco Metodo Classico (70% Pinot Nero e 30% Cgardonnay), con circa 90 mesi sui lieviti che conferiscono a questo spumante un carattere imporante, adatto davvero a essere utilizzato a tutto pasto. Qui il 2012 (bella annata) lo trovate a 31 euro, un euro in più che vale la pena di spendere.

Solouva Franciacorta Brut

Prodotto senza zuccheri esogeni – la rifermentazione in bottiglia viene fatta partire non con lo zucchero ma con il mosto dell’uva – questo Chardonnay 100% affina sui lieviti per ventiquattro mesi, e il risultato è fresco ed equilibrato. Qui lo trovate in vendita a 22 euro.

Villa Sparina Brut Blanc de Blancs

La cantina di Villa Sparina, nel Gavi, realizza questo Metodo Classico 100% Cortese, che riposa almeno 36 mesi sui lieviti e che ha dei bei sentori floreali e una grande piacevolezza in bocca. Qui è in vendita a 18,80 euro.

Bianco Frizzante Margot Franchina e Giarone



Una chicca proveniente da una piccola cantina emiliana. Prodotto con uve Malvasia Bianca e Trebbiano Modenese che gli conferiscono bei sentori fruttati, è rifermentato secondo metodo ancestrale usando mosto congelato della stessa annata. Bastano 12,90 per comprarne una bottiglia.

Alta Langa DOCG Ispiro Bosca



Interessante nella sua chiarezza, e sorprendente per l’elevata mineralità e sapidità: è un bel prodotto l’Alta Langa di Bosca, perfetto per il Capodanno con molti amici a tavola (e il design della bottiglia mette indubbiamente allegria). Sul sito della cantina è in offerta a 19 euro.

Franciacorta Millesimato Brut 2018 La Montina

Un bel rapporto qualità prezzo per questa bottiglia caratterizzata da una bella freschezza, regalata soprattutto dal 70% di Chardonnay che qui è presente insieme a un 30% di Pinot Nero. La scatola da tre bottiglie, sul sito della cantina, non arriva a 80 euro.

Vino frizzante bianco Moz Costadilà

Per chi cerca una bolla più aromatica, questo Moscato vinificato in acciaio con fermentazione spontanea, macerazione di 1dieci giorni sulle bucce e sosta di cinque mesi sulle proprie fecce è sicuramente una scelta interessante. Lo si trova in vendita a poco più di 18 euro a bottiglia.

Le Général Dallemagne Trento Doc – Cantine Monfort



Le Général Dallemagne è un Trento Doc rotondo e complesso, che ha tutte le caratteristiche migliori di una bella denominazione. Compreso il prezzo interessante: qui è in vendita a 27,90 euro.

Emilia Lambrusco Bianco Frizzante IGT “Ancestrale” – Bassoli

Perché non dare una nuova chanche al Lambrusco quest’anno? Magari con un metodo ancestrale, se siete amanti del genere, vinificato in bianco e ottimo per l’aperitivo. Il prezzo, poi, è davvero competitivo: su Tannico sta a 8,90 euro.

Pietrafumante Brut – Casa Setaro

Per brindare con qualcosa di davvero diverso dal solito, si può provare questo Metodo Classico del Vesuvio, 100% da uve Caprettone, con affinamento sui lieviti di almeno 30 mesi. Elegante e minerale, è sicuramente un prodotto molto interessante, venduto sul sito della cantina a 23 euro.

Metodo Ancestrale “Wai” Tenuta Belvedere

Per gli appassionati del genere, questo vino frizzante naturale dell’Oltrepo Pavese è piuttosto beverino e piacevole. Composto da Pinot Nero 70%, Riesling 30% è anche molto bello per l’aperitivo. Su Tannico è in vendita a 13 euro.