Champagne per le Feste dall’ottimo rapporto qualità-prezzo: quali scegliere

Sul perché le bollicine siano il vino dei festeggiamenti ci sono diverse versioni. La storia, come spesso accade, si confonde con la leggenda, ma è indubbio che se oggi nelle grandi occasioni stappiamo una bottiglia facendo il botto (con buona pace dei sommelier) è merito dello Champagne. Si dice che sia stato Filippo I di Borbone-Orléans, gran viveur e festaiolo incallito, a fare dello Champagne il vino principe dei suoi party. Sarà anche che la Cattedrale di Reims (patria dello Champagne) fu dal 987 in poi il luogo dell’incoronazione dei re di Francia, un momento di festa nazionale che con tutta probabilità veniva celebrato (anche) stappando una bottiglia locale. Insomma, comunque sia andata, non c’è festa che non preveda una bottiglia di bollicine, meglio ancora se di Champagne.

Dunque, per questo Natale 2023 (e per il Capodanno, ca va sans dire) vi suggeriamo qualche buono Champagne da provare.

Duval Leroy – Cuvée Brut Réserve

Una bella Maison, con a capo una figura femminile che si è guadagnata il rispetto del mondo dello Champagne con un lavoro costante e saldo fatto nel solco della tradizione. Realizzato con l’assemblaggio di una quindicina di annate, il Brut Réserve Duval-Leroy ha una bella complessità e una finezza caratteristica, che lo rende adatto a chi ama gli Champagne rassicuranti e confortevoli. Qui si trova a 40 euro a bottiglia.

Jacquart – Mosaique

Uno Champagne corretto, di facile beva, che rappresenta il biglietto da visita della Maison Jacquart. L’ottimo rapporto qualità- prezzo (si trova sotto i 40 euro) lo rende davvero perfetto per i brindisi delle feste.

Extra Brut Laherte Freres



Se cercate la classicità e la comfort zone, questo non è lo Champagne che fa per voi: il giovane Aurélien, che a poco più di trent’anni è a capo dell’azienda Laherte Freres, fa un vanto del suo lavorare in modo non convenzionale, e il risultato si sente. Anche in questo caso, un ottimo rapporto qualità prezzo per uno Champagne che si trova sul mercato a meno di 50 euro a bottiglia.

Instant Nature Maurice Grumier



Ancora sotto i 50 euro per questo Champagne di piccola produzione, piacevole e con una bella mineralità. Nella versione Zéro-dosage sa essere davvero sorprendente per rapporto qualità-prezzo.

Bauchet – Contraste Extra Brut



100% Pinot Nero per uno Champagne di personalità e di bella persistenza, molto verticale e interessante, anche per il prezzo: anche in questo caso restiamo sotto i 50 euro a bottiglia.

Aberto Massucco – AM02

L’unico italiano registrato ufficialmente tra i produttori di Champagne, Alberto Massucco realizza tremila bottiglie di questo Champagne della Côte des Blancs, con dosaggio 2g/l (da cui il nome dell’etichetta). Meno di 40 euro per una bottiglia dal bell’equilibrio gustativo e di grande eleganza.

Viellard-Millot Extra Brut – Grand Cru

Perfetto per l’aperitivo, con una bella sapidità che prepara il palato alle mangiate delle feste. Il prezzo consigliato dal produttore (in Francia) è 33,40 euro a bottiglia: in Italia lo si trova a qualcosina di più.

Champagne Brut Réserve Exclusive – Nicolas Feuillatte

Qui parliamo di grandi numeri, sia chiaro, ma di grandi numeri fatti bene. Il risultato è uno Champagne corretto, semplice, da bere un sorso dopo l’altro, e dalla spesa molto contenuta (siamo intorno ai 30 euro a bottiglia): d’altronde è esattamente quello che si cerca durante le feste, o no?

AOC “Rosé” – Lanson

Un rosé proveniente da una delle Maison più storiche dello Champagne (dal 2006 di proprietà del gruppo Lanson-BCC guidato da Bruno Paillard). Pioniera dello Champagne rosé da assemblaggio, produce ancora oggi questo vino dalla bella freschezza e dalle leggere note fruttate. Si trova in commercio poco sotto i 60 euro.

Brut “La Cuvée” – Laurent-Perrier

Tra gli Champagne che non deludono, su questa fascia di prezzo, c’è sicuramente quello di Laurent-Perrier. Poco più di 40 euro per una bottiglia di bella eleganza e freschezza, dotata di una certa complessità, classica senza essere noiosa.

Expression Primer Cru – Geoffroy



Uno Champagne di carattere, a cui il Meunier (35%) conferisce una bella nota fruttata e una bella struttura generale. Il prezzo poco sopra i 40 euro lo rende infine un acquisto particolarmente interessante.

“Hommage 1921” – Damien Hugot



Bella freschezza e sapidità per uno Champagne perfetto da abbinare con il pesce: L’omaggio dell’etichetta è al nonno di Damien Hugot, fondatore di questa cantina di Epernay. Prezzo sotto i 40 euro.