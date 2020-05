In un Paese espresso-centrico come il nostro il caffè filtro incontra non poche resistenze, una reticenza talmente acclarata che drip coffee lo traduciamo “caffè americano“, confondendo il caffè filtrato per percolazione con l’espresso allungato.

Tanta riluttanza si deve, chiaramente, al rito della tazzina su cui siamo fossilizzati. A forza di espresso al bar, che diventa una moka tra le mura domestiche, aggrottiamo il sopracciglio di fronte al metodo “a dripping“, che dà un risultato completamente diverso, certamente meno corposo, con un vantaggio notevole: la possibilità di esaltare maggiormente gli aromi, se l’estrazione a filtro viene effettuata nella maniera corretta.

Ecco perché l’immagine del caffè filtro, gli scenografici metodi “pour over” attraverso i quali l’acqua viene fatta colare, piano piano, sul filtro contenente il macinato, viene associata allo Specialty Coffee: il ventaglio aromatico dei chicchi selezionati e le note dei mono-origine vengono messe in luce da un’estrazione più delicata, per farvela spiccia.

Nel resto del mondo, il caffè filtro rappresenta circa l’80% dei consumi. Per Stati Uniti e Nord Europa è un vero e proprio simbolo dello stile di vita “made in US”; probabilmente è proprio questa la ragione che ci spinge a chiamarlo “all’americana”, ma a cosa ci si riferisce esattamente quando si parla di caffè all’americana, nonché di caffè filtro? In estrema sintesi, ad un caffè estratto per percolazione.

Il metodo di estrazione con filtro

Si fa insomma riferimento ad un metodo, quello che appunto utilizza un filtro, solitamente di carta (talvolta di alluminio), su cui inserire del caffè macinato che sarà imbibito con acqua calda. Nulla di più concettualmente semplice. È un sistema di estrazione che sfrutta la gravità e si basa sulla percolazione dell’acqua preriscaldata (92°-95°C a seconda della ricetta) e il conseguente filtraggio a caduta. Il filtro è posizionato su un porta filtro di forma tronco-conica o conica, e appoggiato su una tazza o un bricco che possa raccogliere il caffè estratto.

Il metodo può essere interamente manuale o parzialmente meccanizzato. È il caso delle macchine che abbiamo imparato a riconoscere attraverso tonnellate di filmografia americana, che associamo a questo modo di bere caffè e che, guarda caso, sfruttano il medesimo principio.

Possono variare le dimensioni della macchina a seconda dell’utilizzo (professionale o domestico ad esempio) e altri tecnicismi, ma il principio rimane lo stesso. Un contenitore d’acqua che si scalda grazie ad una resistenza, che viene automaticamente dosata a temperature e quantità predefinite su un filtro sorretto da un porta filtro, che a sua volta “percola” su un contenitore, in questo caso appoggiato su una piastra riscaldante. Filtri e percolazioni che sono alla base di tutta una serie di più recenti variazioni sul tema in fatto di estrazioni.

Per l’esattezza, i principali metodi di estrazione a filtro sono il V60, lo Chemex, il Clever Dripper.

Caffè americano vs “caffè all’americana”

La scarsa cultura ci ha portato a fare un po’ di confusione, in questo caso a simile semantica non corrisponde analogo metodo.

Se il caffè comunemente detto “all’americana” è il caffè filtro di cui abbiamo parlato fino ad ora, il caffè americano è una cosa completamente diversa, sia per caffè selezionato (tostatura, grammatura, granulometria, miscela) sia per modalità di estrazione: parliamo dell’espresso (non lungo, se correttamente estratto) a cui si aggiungono circa 150 ml di acqua calda, solitamente servita a parte. Insomma un caffè espresso allungato con acqua calda; l’americano è nato proprio in Italia, pare durante la Seconda guerra mondiale, per soddisfare le esigenze dei soldati americani più abituati ad estrazioni e tazze extra large.