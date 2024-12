Il vino come regalo gourmet: su Svinando la selezione dei migliori Fine Wines

Ce l’avete presente tutti quella bottiglia: sono anni che vi gira per la credenza, si fregia di una denominazione abbastanza famosa da poter essere considerata mainstream ma di un produttore assolutamente sconosciuto, e ha comunque quel qualcosa di respingente che finora vi ha impedito di berla. Probabilmente la stessa aura malefica che attorniava il cotechino precotto che l’accompagnava o quel panettone cartonato che, nella migliore delle ipotesi, potrà fungere da supporto per copiose cucchiaiate di mascarpone o tuttalpiù da centrotavola.

A volte, e per fortuna, l’occasione impone di evitare accuratamente l’effetto “riciclo dai pacchi dell’anno scorso”: momenti in cui la bottiglia non si può sbagliare, in cui bisogna fare breccia nel cuore di un appassionato, che sia un semplice sommelier hobbystico o un enofilo navigato. Quando, dopo aver sapientemente afferrato il calice allo stelo e un rapido giro nel bevante, l’oggetto della nostra strenna non potrà dedicarci il solito sorriso di circostanza e di malcelata delusione. È questo il momento di avventurarsi nel mondo dei cosiddetti “fine wines”, vini di pregio rappresentano il meglio della produzione vinicola di zone vocate, massima espressione della passione e dedizione di grandi artigiani.

Fine Wines in semplicità

Esattamente come per il loro omologo gastronomico del fine dining, quello dei fine wines è un mercato a cui molti anelano, ma non tutti ne sono all’altezza, e il rischio per un consumatore poco sgamato è quello di ritrovarsi un prodotto che di “fine” ha solo l’intenzione, e nulla della qualità e storicità che invece dovrebbe essergli intrinseca e, abbiamo detto, non possiamo sbagliare.

Svinando è un portale dedicato alla vendita di vini di qualità, che mette a disposizione dei propri utenti la passione, la competenza e l’esperienza di un nutrito gruppo di sommelier, che dalla selezione delle referenze alla redazione delle dettagliate schede prodotto, possono aiutare anche il più inesperto neofita a centrare l’acquisto ideale, districandosi tra tante etichette italiane e proposte internazionali, dai grandi classici come il Barolo e l’Amarone, fino a bollicine raffinate tra cui Champagne e Franciacorta. E, dettaglio da non sottovalutare, a prezzi competitivi. Non si tratta certo di vini da primo prezzo, ma questo non esclude la possibilità di un acquisto avveduto.

5 idee per Natale

Abbiamo messo alla prova il team di Svinando, chiedendo cinque idee cinque con cui svoltare le festività, e il risultato e un tour di eccellenze, da Barolo a Bordeaux passando per grandi bianchi e bollicine, dai prezzi decisamente interessanti.

Destinée Amarone della Valpolicella Classico DOCG Riserva 2011. Un vino importante perfetto per le grandi occasioni con il classico rosso rubino brillante e la struttura robusta che si unisce alla perfezione con piatti di carne.

Alter Ego Margaux Médoc 2021. Si vola fino a Bordeaux per questo prodotto francese prestigioso. Un calice fermo, corposo al palato e ottenuto da uve coltivate con un regime biodinamico rendono il prodotto perfetto per un menù di degustazione a base di carne.

Audace Prosecco DOC Trieste Extra Brut 2022. Da degustare rigorosamente in un bicchiere a tulipano per un aperitivo o un menù di pesce, questo prosecco inedito e prezioso risulta asciutto e iodato grazie all’affinamento in mare.

Beyond the Clouds Alto Adige DOC 2022. Spicca tra I migliori vini Bianchi con prevalenza di Chardonnay, è versatile da abbinare tanto ai prii piatti pieni di sapore quanto a pesce, carni bianche e formaggi. Con note di fiori bianchi e nuance di frutta a nocciolo e ananas si rivela complesso e raffinato.

Barolo DOCG Cannubi 2017. L’ultima esclusiva proposta adatta ai piatti di carne con un colore rosso rubino e un profumo ampio e avvolgente si rivela secco al palato diventando una specialità da gustare all’interno di un bicchiere da rosso.

Se vi è passata la voglia di regalare queste bottiglie perché preferite tenerle per voi, possiamo capirvi. La buona notizia è che questa selezione è solo un assaggio della selezione Caveau di Svinando, che conta decine di referenze a prezzi che non vi aspettate: quest’anno niente bottiglie prendi polvere.