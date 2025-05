La curiosa burocrazia del vino spiegata con la IGT piemontese che non c’è, ma si vuole fare

Uno schietto comunicato sul sito di Coldiretti Piemonte annuncia che l’associazione “sta avviando il percorso per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Tipica (IGT) per i vini. Una denominazione che andrebbe ad aggiungersi alle Doc e alle Docg già presenti, valorizzando per esempio i vitigni resistenti, come i PIWI, che non rientrano in nessuna denominazione di origine e che, finalmente, troverebbero il giusto riconoscimento che ancora non hanno”.

Mettiamo conto che non abbiate presente la famigerata ‘piramide qualitativa’ dei vini: possiamo dire che un vino IGT si trova tra i vini senza denominazione e i vini DOC. La storia della piramide è sì pratica ma può risultare fuorviante, perché può condurre all’automatismo che un vino DOC sia sempre migliore di uno IGT, mentre spessissimo non è così. La differenza possiamo trovarla in una (teorica) maggior severità del disciplinare di una DOC, più specifico e stringente, ma in entrambi i casi ci sono delle regole ben precise da rispettare.

Il Piemonte è DOC, nondimeno

E qui la domanda “ma come, in Piemonte non esistono IGT?“. No. Ai corsi sommelier si porta sempre come un vanto il fatto che in Piemonte non esistano IGT, quasi a far filtrare una superiore qualità globale dei vini sabaudi. Infatti, diversamente dalle altre regioni italiane, nel 1994 in Piemonte venne istituita una DOC regionale, la DOC Piemonte appunto, la quale comprendeva la quasi totalità dei comuni piemontesi. Nella DOC Piemonte sono previsti circa una pletora di vitigni, da cui si possono ricavare perle enologiche come il “Piemonte DOC Chardonnay-Pinot spumante”, il “Piemonte DOC Barbera passito” o il “Piemonte DOC Dolcetto frizzante”, che credo in Italia abbiano bevuto non più di cinque persone (sempre qualora siano mai stati prodotti). A proposito di piramide qualitativa.

In effetti l’istituzione della DOC fu accolta con qualche scetticismo all’epoca, in quanto si temeva l’utilizzo della stessa come un ripiego, un modo per allacciare un collarino ufficiale a bottiglie di vino prodotto con le uve meno pregiate della cantina. Se ciò è stato fatto non saprei dire, ma proprio perché il giro di affari e di volume della DOC Piemonte è abbastanza contenuto. Se si fa un confronto, i volumi in ettolitri di Piemonte DOC e di Barbera d’Asti DOCG prodotti negli anni 2021, 2022 e 2023 sono incredibilmente vicini, se non fosse per l’evidente differenza di dimensioni dei due areali.

Come si chiamerà l’IGT Piemonte, non potendosi chiamare così?

Allora ecco la richiesta portata avanti da Coldiretti di una IGT, che andrebbe ad affiancare più orizzontalmente che verticalmente questa mega-DOC, di cui peraltro non può assorbire il nome. Non si sa ancora come la chiameranno, se “Terre Sabaude IGT” o “Vigneti Savoiardi IGT”, il totonomi è aperto. Certamente una connotazione positiva è la proposta di introduzione in un disciplinare dei vitigni PIWI, quelle povere uve colpevoli solo di non essere tradizionali, ancestrali, autoctone.

Fortunatamente il mondo procede in avanti e alcuni disciplinari già contemplano i PIWI, tipo la IGT Vigneti delle Dolomiti che li ha introdotti nel 2013, mentre è ancora vietata in Italia la loro vinificazione per ottenere vini DOC o DOCG. Allo stato attuale, sono quattro i vitigni PIWI iscritti nell’elenco delle varietà autorizzate nella regione Piemonte, tutti e 4 ancora in “Osservazione”, ossia per le quali si stanno effettuando ancora le prove di attitudine alla coltivazione e possono essere destinate unicamente alla commercializzazione di vini senza DO; sono le varietà a bacca bianca Fleurtai, Soreli e Sauvignon Rytos, e la varietà a bacca rossa Cabernet Volos. Seguiremo con interesse l’iter di approvazione di questa nuova entità, più che altro per osservare in quale modo inciderà nel panorama vinicolo piemontese. Certamente i corsi sommelier dovranno valutare l’aggiornamento delle loro slides. Ecco, questo magari potrebbero farlo a prescindere.