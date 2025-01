Ora che gli USA vogliono le avvertenze sanitarie sulle bottiglie di vino, ripenseremo la nostra comunicazione?

Forse ricorderete il putiferio suscitato due anni fa dalla decisione dell’Irlanda di apporre per legge sulle etichette degli alcolici, i cosiddetti health warnings. Questi, che compariranno a partire da maggio 2026, non sono altro che avvertimenti sui rischi per la salute derivanti dal consumo di bevande alcoliche, tra cui figurano danni epatici e l’incremento della possibilità di sviluppare un cancro.

La decisione suscitò l’acre indignazione del ministro Francesco Lollobrigida e di Coldiretti, che lessero in questa libera decisione di uno stato sovrano, suffragata peraltro da studi scientifici, un diretto attacco al vino italiano e alla sua cultura (e al suo export, di cui l’Irlanda, va sottolineato, rappresenta soltanto un minuscolo percentile).

Ebbene, succede che il 3 gennaio 2025 il Surgeon General of the United States, il Dr. Vivek Murthy, ha emesso un Surgeon General’s Advisory dal titolo eloquente: Alcohol and Cancer Risk. L’Advisory, come viene spiegato all’interno del documento, è una “dichiarazione pubblica che richiama l’attenzione del popolo americano su un problema urgente di salute pubblica e fornisce raccomandazioni su come affrontarlo. Gli Advisories sono riservati per importanti questioni di salute pubblica, che richiedono consapevolezza e azione immediate da parte della nazione”.

Ma guarda un po’ il caso, anche questo Advisory mette nero su bianco come il consumo di alcol rappresenti una delle principali cause prevedibili (e dunque evitabili) di cancro: negli USA ogni anno 100000 casi e 20000 morti sono direttamente collegabili al consumo di alcol. Peggio dell’etanolo come causa principale di sviluppo di un cancro sono solo il fumo e l’obesità.

Per gli americani il fumo aumenta il rischio di cancro, l’alcol no

Uno dei problemi evidenziati dal documento è la scarsa conoscenza di questo rischio da parte degli americani: mentre circa il 90% di essi sa che ci si può beccare un cancro dall’esposizione alle radiazioni o dal fumo, solo il 45% è consapevole dello stesso rischio associato al consumo di alcolici, qualsiasi alcolico. Il rischio è associato alla dose, ma tutti gli studi scientifici concludono dicendo che non esiste una ‘soglia di sicurezza’ di assunzione di alcol senza rischio. Chissà, magari la parte restante di quella percentuale ha invece letto da qualche parte che “un consumo moderato di vino non fa male, anzi fa bene”.

Il documento prosegue mostrando i tipi di cancro legati al consumo di alcol, i modi in cui l’alcol nel corpo possa causare tumori e gli incrementi di incidenza di alcuni tumori in base alla quantità di alcol ingerita, e si conclude con una raccomandazione: aggiornare gli health warnings sulle etichette delle bevande alcoliche. Invariati dal 1988, gli health warnings oltre a un generico ‘l’alcol causa problemi di salute’, riguardano l’evitare il consumo di alcolici da parte di donne incinte e l’evitare di mettersi alla guida o di utilizzare macchinari dopo aver consumato alcolici (“May impair your ability to operate machinery”, Warning, Green Day, anno 2000). L’Advisory suggerisce dunque al Congresso degli Stati Uniti, unico deputato a legiferare in materia, di modificare le etichette di prodotti alcolici includendo tra i summenzionati anche il rischio di cancro.

Immagino che ora serva una tisana lenitiva al ministro Lollobrigida, al presidente di Coldiretti Ettore Prandini e a quanti fecero la voce grossa contro l’Irlanda. Dichiarare a mezzo stampa che la decisione degli irlandesi attaccava i Paesi produttori di vino, o che questa nasceva dai grossi problemi di alcolismo del popolo irlandese (mica come noi italiani che l’alcol lo reggiamo bene), era piuttosto facile: dell’indignazione e dell’ostracismo dell’Irlanda ce ne saremmo fatti beffe.

La grossa voce degli Stati Uniti

Ora che a dire le stesse identiche cose è il principale portavoce in materia di salute pubblica nel governo federale degli Stati Uniti, i nostri eroi dovranno essere piuttosto misurati con le parole, che già si dovrà tenere conto del ritorno dei dazi doganali sul vino voluti da Trump. Oltretutto, prima di andare prendere di petto un governo che è pur sempre culturalmente egemonico nei confronti di mezza Europa, è con i risultati della scienza che ci si scontrerebbe (di nuovo). È lampante come questa sia diventata una battaglia contro dei mulini a vento: le evidenze scientifiche non sono più contestabili.

In attesa dell’eventuale applicazione della raccomandazione del Surgeon General’s Advisory da parte del governo americano, adesso che è un Paese non più ignorabile e risibile a prendere questa decisione, al nostro comparto vino conviene cominciare a ripensare seriamente alla propria comunicazione: abbandonare le pretese forzate di salubrità della bevanda umana più nobile e cominciare dagli stessi produttori e comunicatori a diffondere una maggior consapevolezza, senza incaponirsi in uno sterile negazionismo del rischio cancro e senza lasciare che a farlo siano solo medici e scienziati. Il mercato potrebbe sì subire una minima flessione, ma se le sigarette hanno ancora un mercato è pacifico che il vino abbia da dormire lunghi sonni tranquilli.