Quali sono i migliori birrifici d’Italia (nonostante tutto)

Negli anni, la Guida alle Birre d’Italia ha sempre rappresentato, con tutti i limiti imposti dal format, una fotografia della scena brassicola nazionale, oggetto di riflessioni spesso critiche ma che ha sempre richiesto e ottenuto attenzione, non esistendo nessun prodotto editoriale che possa anche lontanamente avvicinarsi al lavoro di redazione supporta la loro selezione dei migliori birrifici d’Italia. In una fase complicata per il settore, è particolarmente interessante vedere quali scelte sono state fatte per raccontare la congiuntura.

La guida di Slow Food (e quale sennò?), edizione 2025, viene presentata in queste ore ed è già in vendita. Come sempre curata da Luca Giaccone e Eugenio Signoroni.

I migliori birrifici d’Italia

Iniziamo questa analisi della Guida 2025 con i produttori e i locali premiati: tra birrifici e sidrifici ci sono 49 Chiocciole, i migliori secondo il giudizio di Slow Food, 101 Eccellenze, le aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione, e 43 premi Filiera, per le realtà che si dedicano con particolare attenzione alla produzione diretta delle materie prime. A questi bisogna aggiungere i 97 locali eccellenti, che si distinguono per la selezione e il servizio delle birre e per l’accoglienza, e 96 golosi, con una proposta di cibo particolarmente curata, e i riconoscimenti alle singole birre, ben 779 sulle 2767 etichette recensite. Ecco i più importanti:

Abruzzo

Almond ’22 – Chiocciola

Opperbacco -Chiocciola

Anbra – Eccellenza

Bibibir – Eccellenza

Delphin – Eccellenza

Fermento Marso – Eccellenza

Humus – Eccellenza

La Casa di Cura – Eccellenza

Birrificio Maiella – Filiera

Delphin- Filiera

Basilicata

Birrificio 79 – Eccellenza

Birrificio del Vulture – Eccellenza

Crazy Hop – Eccellenza

Milvus – Eccellenza

Honey Monkey – Filiera

Calabria

De Alchemia – Eccellenza

Funky Drop – Eccellenza

Limen – Eccellenza

Campania

Maestri del Sannio – Chiocciola

Birrificio dell’Aspide – Chiocciola

Sorrento – Chiocciola

Bonavena – Eccellenza

Incanto – Eccellenza

Karma – Eccellenza

KBirr – Eccellenza

Okorei – Eccellenza

Serrocroce – Filiera

Emilia-Romagna

BiRen – Chiocciola

Ca’ del Brado – Chiocciola

Claterna – Chiocciola

Argo – Eccellenza

Bajon – Eccellenza

Beha – Eccellenza

Crocizia – Eccellenza

La Buttiga – Eccellenza

Liquida – Eccellenza

Manifattura Birra Bologna – Eccellenza

Mazapégul – Eccellenza

Claterna – Filiera

Tre Rii – Filiera

Friuli-Venezia Giulia

Bondai – Chiocciola

Foglie d’Erba – Chiocciola

Basei Italian Craft Beer – Eccellenza

Birra Garlatti Costa – Eccellenza

Cittavecchia – Antikorpo – Eccellenza

The Lure – Eccellenza

Birrificio di Naon – Filiera

Lazio

Hilltop – Chiocciola

Ritual Lab – Chiocciola

Vento Forte – Chiocciola

Birrificio Sabino – Eccellenza

Collerosso – Eccellenza

Eastside – Eccellenza

Jungle Juice – Eccellenza

Rebel’s – Eccellenza

Free Lions – Filiera

Terre di Faul – Filiera

Thirsty Brothers – Filiera

Liguria

Altavia – Chiocciola

Maltus Faber – Chiocciola

Birrificio Finalese – Eccellenza

Busalla – Eccellenza

Altavia – Filiera

Lombardia

Alder – Chiocciola

Birrificio Italiano – Chiocciola

Birrificio Lariano – Chiocciola

Birrificio Rurale – Chiocciola

Carrobiolo – Chiocciola

Hammer – Chiocciola

Lambrate – Chiocciola

Menaresta – Chiocciola

Porta Bruciata – Chiocciola

Melagodo – Chiocciola

Klanbarrique – Eccellenza

Brewfist – Eccellenza

Extraomnes – Eccellenza

Eranomele – Eccellenza

Gambolò – Eccellenza

Hop Skin – Eccellenza

Manerba – Eccellenza

Nama Brewing – Eccellenza

OV – Eccellenza

Valcavallina – Eccellenza

Vetra – Eccellenza

Birra del Parco – Filiera

Cascina Don Guanella – Filiera

La Bruciata – Filiera

Luppolajo – Filiera

Pagus – Filiera

Marche

MC77 – Chiocciola

Mukkeller – Chiocciola

61cento – Eccellenza

Babylon – Eccellenza

Birrificio dei Castelli – Eccellenza

Blink Brewery – Eccellenza

Godog – Eccellenza

Il Mastio – Eccellenza

RentOn – Eccellenza

Oltremondo – Filiera

Birrificio Jester Sidro – Filiera

Molise

Kashmir – Eccellenza

Piemonte

Baladin – Chiocciola

Beba – Chiocciola

Croce di Malto – Chiocciola

Elvo – Chiocciola

La Piazza – Chiocciola

Montegioco – Chiocciola

Aleghe – Eccellenza

Beer In – Eccellenza

Canediguerra – Eccellenza

Civale – Eccellenza

De Lab Fermentazioni – Eccellenza

Diciottozerouno – Eccellenza

Filodilana – Eccellenza

Kamun – Eccellenza

Leumann – Eccellenza

Sagrin – Eccellenza

San Paolo – Eccellenza

Soralamà – Eccellenza

Un Terzo – Eccellenza

2 Sorelle – Filiera

Kamun – Filiera

Kauss – Filiera

Nuovo Birrificio Nicese – Filiera

Troll – Filiera

Baladin – Filiera

Cascina Danesa – Filiera

Puglia

B94 – Chiocciola

Birranova – Chiocciola

Baff Beer – Eccellenza

Lieviteria – Eccellenza

Sbam! – Eccellenza

Gruit – Filiera

Rebeers – Filiera

Sardegna

Barley – Chiocciola

Il Birrificio di Cagliari – Chiocciola

Mezzavia – Eccellenza

P3 Brewing – Eccellenza

Rubiu – Eccellenza

Marduk – Filiera

Sicilia

Ballarak – Chiocciola

Alveria – Eccellenza

Epica – Eccellenza

La Compagnia Del Fermento – Eccellenza

Yblon – Eccellenza

Baroni – Filiera

Toscana

Birrificio del Forte – Chiocciola

Cantina Errante – Chiocciola

La Diana – Chiocciola

Brasseria della Fonte – Eccellenza

Brùton – Eccellenza

Calibro 22 – Eccellenza

Chianti Brew Fighters – Eccellenza

Degged – Eccellenza

La Stecciaia – Eccellenza

Piccolo Birrificio Clandestino – Eccellenza

La Stecciaia – Filiera

Podere Fatucchio – Filiera

Podere La Berta – Filiera

Poggio Rosso – Filiera

La Diana – Filiera

Cantina Errante Sidro – Filiera

Trentino-Alto Adige

Appleblood- Chiocciola

Batzen- Chiocciola

Floribunda- Chiocciola

Barbaforte – Eccellenza

Impavida – Eccellenza

Rethia – Eccellenza

Guggenbräu – Eccellenza

Monpiër de Gherdëina – Eccellenza

Paladeus – Eccellenza

Birra di Fiemme – Filiera

Guggenbräu – Filiera

Umbria

Birra dell’Eremo- Chiocciola

Birra Perugia- Chiocciola

Altotevere – Eccellenza

Mastri Birrai Umbri – Filiera

Valle d’Aosta

Les Bières du Grand St. Bernard – Eccellenza

Maley – Eccellenza

Veneto

Mastino- Chiocciola

Ofelia- Chiocciola

Siemàn- Chiocciola

32 Via dei Birrai – Eccellenza

Birrificio Estense – Eccellenza

BirrOne – Eccellenza

Crak – Eccellenza

La Villana – Eccellenza

Lucky Brews – Eccellenza

Laorno – Filiera

Perkè – Filiera

Sorio – Filiera

Siemàn – Filiera

Sidro Vittoria – Filiera

Un periodo di crisi

Nonostante la cronica mancanza di dati certi, tra gli addetti ai lavori del mondo della birra artigianale la sensazione di stare vivendo un periodo di stanca è molto diffusa. Non un periodo di crisi passeggera ma una disillusione sistemica, alimentata dalla perdita di alcuni simboli del periodo d’oro e pionieristico del movimento e da un mercato imprevedibile e schizofrenico, con conferme preoccupanti provenienti anche da importanti player esteri in termini di chiusure o ridimensionamenti. Un andamento che influisce anche sulle scelte produttive, in circolo vizioso che vede produttori e publican -coloro che dovrebbero “fare cultura” lavorando sul cliente finale- andare sul sicuro, con tap list che si presentano con una democristiana divisione di IPA in varie salse e basse fermentazioni tra Italian Pils e influenze franconi.

Aggiungiamo un’industria ringalluzzita dal successo delle crafty, il sensazionalismo di molte testate sull’avvento dell’analcolico (su cui sarebbe interessante avere qualche numero concreto), e il rapporto con la ristorazione italiana da catalogare ormai tra le occasioni perse ed ecco che lo scoramento è ben comprensibile.

Essere costruttivi

La Guida alle Birre d’Italia 2025 riesce a porsi costruttivamente, non con un ottimismo artefatto e posticcio, ma lavorando sui temi e offrendo al lettore e consumatore occasioni per apprezzare quanto di buono la nostra scena birraria abbia da offrire. Niente da dire sui premiati, siano “chiocciolati” o “eccellenti”: classifiche, premi e guide scatenano sempre polemiche, ma dando una rapida occhiata ai nomi, un neofita che si volesse avvicinare ora a questo mondo (e non sono tanti, quella del ricambio generazionale è un’altra questione da affrontare) sarebbe ben guidato, e va sottolineato come anche in un periodo di flessione il gusto e la cura del prodotto da parte di nostri produttori non sono mai mancati, con birre che si esprimono ormai ad un livello medio molto alto. È interessante il punto di vista sull’evoluzione del “birrificio” in sé, con il nuovo premio “filiera” dedicato alle realtà agricole, e il sempre più capillare lavoro sul sidro che registra la diffusione sempre più ampia di questa produzione, e le molte realtà ibride che affiancano alla fermentazione del malto anche quella di altre materie prime (come il miele per l’idromele, in qualche raro caso) con lo stesso approccio vario e creativo che fu della birra artigianale.

Insomma, in un momento difficile il modo migliore di agire è intercettare le evoluzioni e darne atto, e questa stessa ottica è stata anche applicata alla somministrazione, con le menzioni dei locali eccellenti che da premi speciali sono diventate ormai una vera guida a sé stante: tra i citati tanti nomi storici e qualche novità e, forse, l’inizio di una tendenza di allargamento dal pub strettamente birrario a locali dedicati a un “bere artigianale” più ampio, che includa miscelazione, sidri, vini naturali e quant’altro, con una proposta gastronomica coerente.